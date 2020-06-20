طائرة عسكرية عراقية تصل تركيا لنقل جثمان قائد عسكري.. صور

وقالت الخلية في بيانها، إن "الطائرة العسكرية العراقية والتي وجه بإرسالها القائد العام للقوات المسلحة تصل إلى تركيا لنقل جثمان قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي إلى العاصمة بغداد".

ونقلت الخلية تعزية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التي جاء فيها "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له" اللواء الركن عبد الحسين التميمي" قائد عمليات بغداد السابق الذي أمضى حياته في خدمة العراق بكل تفاني وأخلاص وشجاعة وكان مجدا ووطنيا في كل الواجبات والمهام التي اوكلت آليه، والذي تعرض إلى وعكة صحية شديدة أثناء أداءه الواجب .نسال الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته ويلهمنا واهله وذوية الصبر والسلوان".

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يشار إلى أن اللواء الركن عبد الحسين التميمي تعرض إلى وعكة صحية شديدة ونقل على إثرها إلى تركيا للعلاج قبل 20 يوما وفي صباح أمس الجمعة 19 حزيران 2020 فارق الحياة بعد صراع مع المرض داخل مشفاه".