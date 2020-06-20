شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد فى لترتفع الحصيلة إلى 520 إصابة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 83 شخصًا بعد تماثل حالتين للشفاء،وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم أنه تسلم 825 عينة لمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وجاءت النتائج : 815 عينة سالبة، و10 عينات موجبة لمخالطين، وحالتي شفاء من ضمن الحالات السالبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.