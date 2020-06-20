شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وشفاء 5 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 10 منهم لأشخاص مخالطين في جديدة الفضل، وواحد قادم من لبنان، ما يرفع عدد الإصابات إلى 198 حالة.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - إن 5 حالات قد تم شفاؤها من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 83 شخصا، فيما بلغت حالات الوفاة 7 حالات. Advertisements

وكانت وزارة الصحة السورية، أعلنت الخميس، تسجيل 9 إصابات بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 187 حالة، وذكرت الصحة السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية /سانا/ - أنه عقب تسجيل حالة وفاة لامرأة مصابة بفيروس كورونا قامت فرق الترصد والتقصي بمتابعة الأشخاص المخالطين لها في محافظة القنيطرة وحصرهم وإجراء المسوحات اللازمة، تبين إصابة 9 أشخاص وتم عزلهم جميعا.