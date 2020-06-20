شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا وروسيا تبحثان الحد من الأسلحة النووية في النمسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يزور المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص مارشال بيلينجسليا النمسا، يومي الاثنين والثلاثاء، لبحث القضايا المتفق عليها بشكل مشترك المتعلقة بمستقبل الحد من الأسلحة، مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وجهت دعوة مفتوحة لجمهورية الصين الشعبية للانضمام لهذه المباحثات وأوضحت ضرورة خوض مفاوضات الحد من الأسلحة بنية طيبة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا الصين مراراً للانضمام للولايات المتحدة وروسيا في محادثات تهدف إلى إبرام اتفاق للحد من الأسلحة النووية يحل محل اتفاقية «ستارت الجديدة» المُبرمة عام 2010.

وتفرض هذه الاتفاقية آخر قيود متبقية على نشر الولايات المتحدة وروسيا أسلحة نووية استراتيجية بحيث لا تتجاوز 1500 لكل منهما، وتنتهي هذه الاتفاقية في فبراير/ شباط القادم. من جانبها رفضت بكين مراراً اقتراح ترامب، وتشير تقديرات إلى امتلاك الصين نحو 300 سلاح نووي.

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