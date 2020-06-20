شكرا لقرائتكم خبر عن مليون إصابة و50 ألف وفاة بكورونا في البرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت البرازيل في المجمل أكثر من مليون حالة إصابة بفيروس كورونا ونحو 50 ألف حالة وفاة في تدهور جديد في ثاني أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الصحة: إن البرازيل سجلت 1032913حالة إصابة مؤكدة، مع 1206 حالات وفاة جديدة الجمعة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الوفاة إلى 48954.

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