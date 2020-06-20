15 % ارتفاع الذهب منذ بداية العام.. الدولار يسجل مكاسب أسبوعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت المخاوف من موجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا الطلب على أصول الملاذ الآمن، ما وضع الدولار الأمريكي على مسار تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في شهر.

وربحت عملة الاحتياطيات العالمية، التي حققت مكاسب صغيرة في جلسة التداول بأمريكا الشمالية، 0.54% الأسبوع المنصرم مقابل سلة عملات، وهو أفضل أداء لها منذ منتصف مايو/ أيار.

وزاد الدولار 0.18% في التعاملات المسائية الجمعة إلى 97.61، مقترباً من أعلى مستوياته منذ 2 يونيو/ حزيران.

وتراجع اليورو قليلاً، إذ هبط 0.14% إلى 1.119 دولار بعد بدء قمة للاتحاد الأوروبي، التي يبحث خلالها التكتل لعلاج انقسامات بين الدول بشأن صندوق للتعافي حجمه 750 مليار يورو.

ويوم الجمعة، ارتفعت أسعار الذهب، إذ فاقمت زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف من موجة ثانية للجائحة قد تجبر حكومات على فرض إجراءات عزل عام جديدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1740.79 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين جرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بارتفاع 1.3% إلى 1753 دولاراً للأوقية. كانت الأسعار الفورية للذهب بلغت الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ 2012 إلى 1764.55 دولار.

وصعدت أسعار الذهب 15% منذ بداية العام، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من التباطؤ الاقتصادي والمستويات غير المسبوقة من الدعم المالي والنقدي من جانب الحكومات والبنوك المركزية، وهو ما قلص عوائد السندات ورفع أيضاً المخاوف بشأن التضخم.

ومقابل سلة عملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.2%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.6% إلى 1913.17 دولار للأوقية ويتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

وصعد البلاتين 1.2% إلى 813.56 دولار للأوقية، محققاً زيادة 0.9% منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت الفضة 0.6% إلى 17.62 دولار، وفي طريقها لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي.