العاملون في ديزني كاليفورنيا يستبعدون إعادة استئناف النشاط في يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغت نقابات تمثل 17 ألف شخص يعملون في منتجع والت ديزني وورلد بولاية كاليفورنيا الأمريكية حاكم الولاية بعدم اقتناعها بأن مدينة الملاهي ستكون آمنة بما يكفي لاستئناف نشاطها في الموعد الذي حددته الشركة في يوليو/ تموز.

وقالت النقابات في رسالة إلى الحاكم جافن نيوسوم الخميس إنها تجري مناقشات مع ديزني منذ منتصف مارس/ آذار عندما أغُلقت ديزني لاند للمساعدة في الحد من جائحة فيروس كورونا.

ويضم المنتجع في أنهايم بجنوب كاليفورنيا متنزه ديزني لاند الترفيهي ومتنزه كاليفورنيا للمغامرات اللذين تستهدف الشركة إعادة فتحهما في 17 يوليو/ تموز.

وقالت الرسالة التي بعث بها ائتلاف نقابات العاملين في المنتجع «للأسف على الرغم من المحادثات المكثفة مع الشركة لسنا مقتنعين بأن إعادة فتح المتنزهين ستكون آمنة».

وقال متحدث باسم ديزني الجمعة إن الشركة وضعت سلامة العاملين والزوار «في مقدمة تخطيطنا».

وأضاف «نتطلع لمواصلة الحوار مع نقاباتنا بشأن البروتوكولات المكثفة للصحة والسلامة واتباع ارشادات خبراء الصحة العامة».

وقالت إدارة الصحة العامة بولاية كاليفورنيا إنه سيكون بإمكان المتنزهات الترفيهية استقبال الزوار عندما تصل الولاية إلى المرحلة الثالثة من خطتها لإعادة الفتح التدريجي. والولاية حالياً في المرحلة الثانية.