شكرا لقرائتكم خبر عن مرونة السندات العقارية الصينية في مواجهة تحديات 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشان واي مي

محلل ائتمان أول

بحوث الدخل الثابت

بنك سنغافورة

جودي كووك تشيونج

محلل ائتمان أول

بحوث الدخل الثابت

بنك سنغافورة

هناك توافق دائم بين السندات العقارية الصينية والسوق الآسيوية ذات العائد المرتفع، على الأقل في السنوات العشر الماضية. وكان تداول هذه السندات ينظر إليها كاستثمارات محفوفتاً بالصعوبة والمخاطر إلى حد ما عند ظهورها لأول مرة في سوق السندات ذات العائد المرتفع بالدولار الأمريكي في الجزء المبكر من القرن الحادي والعشرين، إلا أن الشركات العقارية طورت من حوكمتها وشفافيتها وطريقة تواصلها مع المستثمرين على مر السنين. ومعظمها اليوم مدرج في بورصة هونغ كونغ. مع العلم أن هناك متطلبات صارمة لإدراجها في هذا السوق.

وبغض النظر عن حوكمة الشركات، أظهرت الشركات استقراراً نسبياً على الأقل إن لم يكن حتى تطوراً في الأساسيات خلال السنوات الأخيرة. ويعود ذلك إلى تحسين إدارة الأعمال للمطورين، وتوفير بيئة تنظيمية أكثر استقراراً لهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأسواق العقارية الصينية تخضع لضوابط صارمة.

وقال الرئيس الصيني "شي جين بينغ" في مؤتمر الحزب التاسع عشر في عام 2017، الذي أصبح المبدأ التوجيهي لتنظيم سوق العقارات في الصين منذ ذلك الحين: "يجب أن يكون السكن للعيش فيه وليس للمضاربة".

إن أهم ما في نظرتنا البناءة، متوسطة المدى، لقطاع العقارات الصيني، يكمن في افتراض طلب قوي على المساكن، على الأقل في السنوات الخمس إلى العشر القادمة، مدعوماً بما يلي:



* التمدن: وفقاً للمكتب الوطني للإحصاءات في الصين، كان معدل التمدن (التحضر) في الصين 60.6% في نهاية عام 2019، مقارنة بـ 11% قبل 70 عاماً، مسجلاً متوسط ارتفاع بنسبة 0.71% سنوياً. وهناك مجال كبير للنمو مقارنة بنسبة 82% في الولايات المتحدة و92% في اليابان. بحسب البنك الدولي.

بناءً على هذه الأرقام، ستحتاج الصين إلى أكثر من 20 عاماً للوصول إلى معدل تمدن يبلغ 80%.



* تطوير وترقية الاحتياجات: للسوق السكنية الخاصة في الصين تاريخ قصير نسبياً مدته 30 عاماً منذ بدايتها في أواخر الثمانينيات. وبعد عام 1992 تم تأسسيس شركات التطوير العقاري المعروفة مثل "فانكيه، جرين لاند، بولي، كاونتري جاردن، إضافة إلى لونج فور". وبحسب المكتب الوطني للإحصاءات، فإن ملكية المنزل مرتفعة و نسبتها 90%، ومعظم المنازل تم بناؤها خلال المراحل الأولية وبجودة متواضعة. حالياً، هناك طلب متزايد على تطوير العقارات القديمة بأخرى جديدة مجهزة جيداً ومبنية وفقاً للمعايير الحديثة، بما يتماشى مع الثروة المتزايدة للسكان.



* شرط الزواج المسبق: بسبب إرث سياسة الطفل الواحد، تعاني الصين من اختلال كبير في عدد السكان، حيث يفوق عدد الرجال عدد النساء بمقدار 33 مليوناً مع نهاية عام 2018. هذه المنافسة تزيد الضغوط على الرجل الصيني لامتلاك منزل قبل التفكير في الزواج وتكوين أسرة.

مع مراعاة هذه الخلفية، دعونا نلقي نظرة على أحدث التطورات التي أصابت القطاع.

"كوفيد-19" وتأثيراته:

في عام 2019، نمت عمليات البيع المكتملة وفق عقود أو حتى غير المكتملة التي تمت أثناء إطلاق المشروع السكني، بنسبة 28% سنوياً لمجموعة من 22 مطور عقارات، من بين أكبر 50 مطوراً في الصين. من ثم عانت المبيعات "المتعاقد عليها" بشكل واضح في الربع الأول من عام 2020، جراء تفشي فيروس" كورونا" مع انخفاض المبيعات الإجمالية لهذه المجموعة بنسبة 19% على أساس سنوي.

أعيد فتح معظم مراكز المبيعات منذ ذلك الحين في إبريل/نيسان وشهدنا انخفاضاً أقل للمبيعات في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 (راجع الشكل 1).

أرشدت معظم الشركات في منحنى مسطح للنمو في مايو/أيار. وكانت أعمال البناء قد استؤنفت في إبريل/نيسان لضمان استقرار عمليات تسليم الوحدات السكنية خلال عامي 2020 و2021.

تراوحت بيانات وتوقعات السنة الكاملة لنمو المبيعات التي قدمها المطورون، مع مراعاة تأثير "كوفيد-19"، بين 0 و10%. نحن نتوقع أن هذا الهدف قابل للتحقيق ونتوقع أن بعض المطورين قد يتجاوزوا هذه النسبة خلال النصف الثاني من هذا العام.

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Source: Company data, BNP Paribas, Bank of Singapore



عودة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين والآثار المترتبة عليه:

1. الطلب "محلي" لسوق العقارات:

من بين الأنشطة التجارية، يعد قطاع العقارات الصيني بين أكثر القطاعات البعيدة عن الأضرار الناجمة عن التوترات التجارية الحالية، لأن الطلب على العقارات محلي بالأصل، ولن تتأثر العوامل الأساسية والأعمال للمطورين بالتوترات التجارية، باستثناء بعض مخاطر العملات الأجنبية.

2. العملات الأجنبية لا تشكل تهديداً في حال إعادة التمويل:

من الآثار المحتملة للصراع التجاري، ضعف اليوان الصيني. فقد يؤدي ضعف اليوان الصيني إلى تضخم ديون العملات الأجنبية للشركات في الميزانية العمومية وينتج عنها خسائر ملحوظة في اعادة التقييم وفقا لمعدلات السوق في تقرير الأرباح والخسائر. ومع ذلك، فهي خسائر غير محققة وليس لها تأثير على التدفقات النقدية طالما يتم إعادة تمويلها من خلال القروض بالدولار الأمريكي. لذلك، طالما ظل السوق الخارجي مفتوحاً لإعادة التمويل، سيختار معظم المطورين إعادة تمويل هذه القروض بالعملة الأجنبية بدلاً من إعادتها إلى الخارج. وبالنسبة لمصدري السندات العقارية ذات العائد المرتفع في الصين، نعتقد أن مخاطر إعادة التمويل يتم تخفيفها من خلال التمويل المسبق وقنوات التمويل المتنوعة والأسوق الأولية القوية الحالية.



* ظواهر التمويل المسبق: إن مطوري العقارات الصينيين عموماً بارعون في توقيت الإصدارات الجديدة، حيث يتم التوفيق بين استحقاقات السندات وحصص اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (حصة لإصدار السندات الخارجية المعتمدة من قبل اللجنة). وعلى الرغم من التحديات، تم إصدار سندات بقيمة 28 مليار دولار منذ بداية العام. منها 7 مليار دولار في الأسبوعين الأولين من يناير/كانون الثاني فقط، في فترة ازدهار السوق وقبل عطلات رأس السنة القمرية الجديدة. هذه الـ 28 مليار دولار كانت قريبة من تقديراتنا السنوية الكاملة البالغة 35 إلى 40 مليار دولار. ويعود ذلك إلى قيام المطورين بتمويل السندات المستحقة مسبقاً والتوفيق بينهم وبين حصص اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح المعتمدة.



* مبررات امتلاك قنوات تمويل متعددة: من الشائع للمطورين العقاريين إنشاء قنوات تمويل متعددة في حال تعذر الوصول إلى أي منها تكون الأخرى جاهزة.

قنوات التمويل الخارجية الشائعة هي السندات بالدولار الأمريكي أو القروض المشتركة. بينما القنوات الداخلية الشائعة هي قروض المشاريع، وسندات الشركات، والقروض الائتمانية. بشكل عام، يمتلك المطورون الأفضل تصنيفاً BB، قنوات تمويل أكثر ثباتاً وقوة مقارنة بالمصدرين المصنفين من الفئة B. لأن الأول لديه سجلات تتبع أطول لسوق رأس المال وتصنيفات محلية جيدة.



*سوق السندات الأساسي القوي: بينما يحاول الاقتصاد الصيني العودة إلى دورته الطبيعية انتعشت مبيعات سندات الأسواق الأولية في إبريل/نيسان. حيث شهدنا عودة كبار المطورين مثل "شينرو" و"ريدكو" و"كاونتري جاردن" إلى سوق السندات في مايو.

وكان مدهشا نمو الطلب على السندات بحدود 17 ضعف العرض، لشركتي كاونتري جاردن وشينرو، عندما تم تخفيض العائدات بمقدار 70 نقطة أساس للأولى و55 نقطة أساس للثانية وصولا إلى حدود السعر الاسترشادي الأخير.

3. ارتباط الـ "يوان الصيني" تجاه "الدولار الأمريكي" بأداء السندات العقارية الصينية:

إذا لاحظنا تحركات الأسعار في السنوات العشرة الماضية، كان لتقلبات العملة تأثير مختلط على فروق الائتمان للسندات العقارية. إن انخفاض قيمة اليوان الصيني نتيجة للصراعات التجارية الدائرة ليس بالضرورة أن تساوي تجنب المخاطر، وبالتالي ليس بالضرورة أن تنتج تجنب عمليات بيع في سندات العقارات الصينية، خاصة تلك ذات العائد المرتفع. إلى جانب معنويات السوق، فإن عملية العرض والطلب مهمة بنفس القدر في إملاء أداء السندات. فقد ساعد الطلب القوي على السندات العقارية الصينية في مجمل الأداء العام حتى اللحظة. حيث ارتدت الأسعار بنسبة %80 إلى %90 من أدنى مستوياتها في مارس/آذار، وتقترب من أعلى المستويات التي كانت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من هذا العام.

تعافت السندات العقارية الصينية بسرعة بعد شهر مارس وسجلت ارتفاعاً بنسبة 1.21% منذ بداية العام، مقارنة بالسندات ذات العائد المرتفع في المناطق الجغرافية الأخرى من العالم.



Source: Ice BofA, BOS Research

ختاماً، لدينا نظرة إيجابية وبناءة على المدى المتوسط لسوق العقارات الصينية، مرتبطة بتطوير حوكمة الشركات ومعايير الإفصاح مع مرور الوقت، والأهم من ذلك أن الطلب القوي على السكن الذي نتوقعه سيستمر لمدة 5 إلى 10 سنوات مقبلة على الأقل.

قد تؤدي عودة التوترات التجارية إلى مخاطر إعادة التمويل للمطورين العقاريين، والتي يتم تخفيفها من خلال التمويل المسبق، وقنوات التمويل المتنوعة وسوق السندات الأولية القوي حالياً.

أخيراً، نظراً لأداء السوق الأولية القوي وتفضيل المستثمرين العالميين للسندات الصينية، نرى أن السندات العقارية الصينية تظل مرنة مقابل سندات القطاعات والمناطق الجغرافية الأخرى.

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