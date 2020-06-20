باول يرسم مساراً صعباً.. وموديز تؤكد تصنيف الولايات المتحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبقت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند «Aaa»، عازية ذلك إلى قوة اقتصادية استثنائية. كما أبقت موديز على نظرتها المستقبلية للبلاد مستقرة.

وفي تصريحات تعزز موقفه الحذر في الآونة الأخيرة، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجمعة: إن تعافي الاقتصاد الأمريكي من جائحة فيروس كورونا المستجد ستكون صعبة، وإنه لن يكون هناك إصلاح سريع.

وقال باول في تصريحات استهل بها مناقشة عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة مع قيادات محلية في يانجستاون بأوهايو بشأن بناء قوة عمل متينة: «سوف نخرج من هذا مجدداً، لكن الأمر سيتطلب وقتاً وعملاً... سيكون الطريق أمامنا صعباً».

وقال «فُقدت أرواح وسبل للعيش، وتلوح في الأفق ضبابية كبيرة».

كان باول قد شدد في ظهورين منفصلين أمام مشرعين بالكونجرس الأمريكي في وقت سابق هذا الأسبوع، على أن الولايات المتحدة تواجه طريقاً طويلاً للتعافي بشكل عام بالرغم من بيانات اقتصادية مشجعة في الآونة الأخيرة بشأن زيادة الوظائف والإنفاق الاستهلاكي.