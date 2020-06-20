شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترفض طلب شركات الطيران الصينية القيام برحلات إضافية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت الولايات المتحدة طلباً من شركات الطيران الصينية بالقيام برحلات جوية أسبوعية إضافية بين البلدين، ولكنها قالت إن هذا القرار لا يعني تصعيد التوترات بشأن القيود على السفر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة النقل الأمريكية في بيان الجمعة إن هذا القرار اتخذ «للحفاظ على التكافؤ» في خدمات نقل الركاب المقررة بين البلدين.
وأضافت أنها مستعدة لمراجعة هذا القرار إذا عدلت سلطات الطيران الصينية سياساتها التي تؤثر في شركات الطيران الأمريكية.
وكانت الولايات المتحدة والصين قد قالتا في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن كلا منهما سيسمح بأربع رحلات جوية أسبوعياً بينهما.
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