السعودية تعود للحياة الطبيعية

وتدخل المملكة العربية السعودية المرحلة الأخيرة في رفع قيود الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد باستثناء مكة المكرمة وذلك بعد ثلاثة أشهر، من الإغلاق والالتزام بالتدابير الوقائية.
وأشارت صحيفة "الوئام" السعودية: "يودع السعوديون اليوم منع التجول وقيود الحركة، ويعودون إلى حياتهم الطبيعية، مع دخول المملكة المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة مكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي بدأت قبل ثلاثة أشهر".
وأضافت الصحيفة أن الحركة الطبيعية ستعود بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات والبروتوكولات والتدابير الوقائية.
وشددت وزارة الصحة السعودية على التقيد بالتعليمات، والتحرز من انتقال الفيروس، وتقليل التجمعات لأقصى ما يمكن، واستمرار الخروج من المنازل إلا للضرورة، مع استكمال الكمامة، والالتزام بقوانين التباعد الاجتماعي.
في وقت سابق، أعلنت السلطات السعودية فتح مساجد مدينة مكة المكرمة، لاستقبال المصلين بعد انقطاع دام 3 أشهر بسبب ما فرضته جائحة كورونا.
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