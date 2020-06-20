شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية : تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 5 حالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم /السبت/، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 10 منهم لأشخاص مخالطين في جديدة الفضل، وواحد قادم من لبنان، ما يرفع عدد الإصابات إلى 198 حالة. وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - إن 5 حالات قد تم شفاؤها من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا، ما يرفع عدد المتعافين إلى 83 شخصا، فيما بلغت حالات الوفاة 7 حالات.

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