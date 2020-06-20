شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء 563 حالة مصابة بكورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ30729 متعافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم السبت، شفاء 563 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 30 ألفا و729 حالة، وأضاف وزير الصحة الكويتى - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ563 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كان وزير الصحة الكويتي قد أعلن أمس الجمعة، شفاء 678 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى أمس إلى 30 ألفا و190 حالة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتى، أصدر قرارا الخميس، بتعديل مواعيد حظر التجول الجزئي في البلاد، لتكون ابتداء من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

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وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم - في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، والذي عقد لبحث تقارير الجهات بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) - إن مجلس الوزراء الكويتي، قرر الاستمرار في العمل بالمرحلة الأولى من المراحل الخمس الخاصة بالعودة الى الحياة الطبيعية في الكويت، لحين تحقيق المعدلات والنتائج التي تسمح للانتقال الى المرحلة الثانية من خطة العودة، على أن تقوم وزارة الصحة الكويتية، باعادة تقييم المعدلات والنتائج والمؤشرات الطبية، وموافاة مجلس الوزراء بتقريرها في هذا الشأن.

وأضاف المزرم أنه تقرر أيضا إلغاء العزل التام المفروض على مناطق حولي، وميدان حولي، والنقرة، والقطع المعزولة بخيطان؛ وذلك بعد تراجع نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بها، مع استمرار عزل كل من الفروانية، وجليب الشيوخ والمهبولة.