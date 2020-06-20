شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 7 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، اثنتان منها فى ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 118 حالة، وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم السبت عن التقرير الوبائي ليوم الاربعاء، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 32 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى فى 12 ولاية، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 150عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات. وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 8416 حالة، بينها 513 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 3204 أشخاص.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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