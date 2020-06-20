مخلب النمر.. قصف 700 هدف لـ"بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن القوات المشاركة في عملية "مخلب النمر" قصفت أكثر من 700 هدف لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، منذ انطلاقها شمالي العراق.

وقام أكار بجولة تفقدية على نقطة عسكرية قريبة من منطقة عملية "مخلب النمر"، رفقة قيادات الجيش التركي، لمتابعة سير العملية من مركز القيادة على الشريط الحدودي.



وأشار أكار إلى أن القوات المسلحة التركية اقتحمت ودمّرت أوكار ومخابئ الإرهابيين فوق رؤوسهم في إطار العملية العسكرية.

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وقال: "تم منذ بداية العملية السيطرة على نحو 150 مغارة وكمية كبيرة من الذخائر وتدمير أكثر من 160 عبوة متفجرة فضلًا عن قصف أكثر من 700 هدف".

وانطلقت عملية "مخلب النمر"، فجر الأربعاء، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.



وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر الإثنين الماضي.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.

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