شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح فى السعودية صحوا بالإمارات وسحب بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحاً نشطة على مناطق الشرقية وأجزاء من وسط وشمال المملكة كذلك على طول الساحلين الغربي للمملكة. فيما تكون السماء غائمة جزئياً وفرصة تكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير، جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، قد تكون ركامية، ورطب ليلاً وصباح الأحد مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح : شمالية غربية - جنوبية غربية / 18 - 28، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

الخليج العربي : متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:35المد الثاني عند 31 :00 الجزر الأول عند الساعة 18:04الجزر الثاني عند الساعة 07:52.

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بحرعمان: خفيف – متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 50: 09 المد الثاني عند الساعة 32: 20.

الجزر الاول عند الساعة 15:20 الجزر الثاني عند الساعة 03:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 40 28 80 35 دبي 43 29 80 30 الشارقة 43 30 75 30 عجمان 42 30 85 35 أم القيوين 43 30 80 30 رأس الخيمة 44 29 85 35 الفجيرة 36 32 80 40 العين 45 28 80 15 ليوا 46 27 90 20 الرويس 39 30 80 20 السلع 40 29 85 25 دلما 38 31 70 35 طنب الكبرى 38 31 80 40 طنب الصغرى 38 31 80 40 أبو موسى 38 31 80 40

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حسنًا مع كميات متفاوتة من السحب، ويكون حاراً خلال النهار، و الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانًا خلال النهار

وأوضحت الإدارة أن ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر، ودرجة الحرارة: العظمى 43 مئوية، والصغرى 27 مئوية، والرطوبة النسبية: العظمى 80 بالمئة، والصغرى 20 بالمئة.