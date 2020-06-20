واشنطن تقرر الإفراج عن رجل لبناني مقرب من "حزب الله"

وذكر موقع " لبنان 24" نقلا عن مصادر أمريكية أن المواطن اللبناني بإسم قاسم تاج الدين، المعتقل في الولايات المتحدة منذ العام 2017 بتهمة التفلت من العقوبات الأمريكية لمصلحة تمويل "حزب الله"، قد يطلق سراحه خلال أيام أو أسابيع، على أن يتم إطلاق سراح معتقلين في إيران في عملية تبادل مباشرة".
وأضاف المصدر قائلا إن "هناك قبولا بمبدأ التبادليّة بين إيران والولايات المتحدة، ولا يصبّ ذلك في إطار النوايا الحسنة"، موضحاً أن "أمر إطلاق السجناء قد لا يكون مقدّمة لصفقة، لكنه يبقى محصوراً في إطار عملية التبادل".
وأثارت معلومات الإفراج عن تاج الدين تكهنات البعض، إذ اعتبر البعض أن الخطوة جاءت ردا على إطلاق لبنان في مارس الماضي، سراح المواطن الأمريكي اللبناني عامر الفاخوري المتهم بالعمالة لإسرائيل.
وكانت وزارة العدل الأميركية، حكمت في آب العام 2019، على تاج الدين بالحبس 5 أعوام، وبدفع غرامة مالية قدرها 50 مليون دولار أمريكي.
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