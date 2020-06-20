الأمن التونسى يوقف 48 مهاجراً غير شرعى



وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن وحداتها بمدينة جبنيانة بصفاقس أوقفت 26 مهاجراً كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه إيطاليا، انطلاقاً من شواطئ المدينة.

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وأضاف البيان أن وحدات أخرى من الحرس التونسي أوقفت 22 مهاجراً بشواطئ منزل حر، والهوارية بمحافظة نابل، كانوا يستعدون للإبحار خلسة إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.



ولفت المصادر الانتباه إلى أنه حُجز مركب بحري، والتحفظ على المجموعة المهاجرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.