شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 197 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وذكرت الحكومة الموريتانية في مؤتمر صحفي اليوم حول الوضع الوبائي في البلاد أن المصابين الجدد اكتشفوا خلال إجراء 2543 تحليلاً مخبريًا.



وأشارت إلى أنه سجلت 103 حالات شفاء ليصبح العدد الإجمالي 653 شخصًا، كما سجلت خمس وفيات جدد بهذا الوباء ليصل عدد المتوفين إلى 102.