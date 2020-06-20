السعودية تعيد الأحد فتح مساجد مكة

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"الخليج 365" من الرياض: تعيد السعوديّة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، فتح مساجد مكّة، بعد إغلاق استمرّ لثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجدّ، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وفرضت المملكة إجراءات احترازيّة لوقف انتشار الفيروس، بخاصّة في مكّة المكرمة، لكنّ عدد الإصابات الجديدة زاد بشكل ملحوظ في الأيّام الأخيرة.

نقلت قناة الإخباريّة عن وزارة الشؤون الإسلاميّة أنّ "مساجد مكّة المكرّمة ستُباشر في فتح أبوابها الأحد المقبل لاستقبال المصلّين، بعد انقطاع دام 3 أشهر بسبب جائحة كورونا".

وأضافت القناة أنّ الاستعدادات جارية في نحو 1500 مسجداً لاستقبال المصلّين، وعرضت لقطات لعمّال يطهّرون الأرضيّات والسجاد.

ويأتي القرار قبل أسابيع من موسم الحجّ السنوي إلى مكّة.

والخميس، قالت صحيفة "سبق" السعودية إن مساجد مكة المكرمة ستعاود استقبال المصلين الأحد المقبل، بعد إغلاق دام 3 أشهر كإجراء احترازي لمكافحة تفشي كورونا.

وأضافت الصحيفة أن "فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة المكرمة، هيأ مساجد وجوامع المدينة البالغ عددها تقريباً 1560 مسجداً؛ لاستقبال المصلين عند صلاة الفجر من يوم الأحد المقبل".

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ولفتت إلى أن "عودة المساجد، سيكون بإجراءات وقائية، كالسجادة ذات الاستعمال الواحد، وتطبيق التباعد بين كل صفين، وترك المسافات بين المصلين".

كما سيكون في كل مسجد "مفتاح السلامة"، وهو مفتاح يستخدمه المؤذنون لفتح وإغلاق المصابيح دون لمسها، حسب الصحيفة.

وتُواجه السعودية للمرّة الأولى في التاريخ الحديث، خيارًا صعبًا بين احتمال تقليص أو إلغاء الحجّ الذي يُقام في أواخر شهر يوليو.

وخارج مكّة، تمّ فتح المساجد نهاية شهر مايو، مع اتّباع قواعد مشدّدة باحترام التباعد الاجتماعي وإجراءات أخرى.

وسجّلت السعوديّة، أكثر من 150 ألف إصابة بالفيروس، بينها نحو 1200 وفاة.

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