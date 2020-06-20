الأمم المتحدة: وحدات بعثة "يونيتامس" للسودان ستكون جاهزة الأشهر المقبلة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تأثير فيروس كورونا المستجد أدى إلى تأخير نشر وحدات بعثة "يونيتامس" في السودان، متوقعا أن تكون البعثة جاهزة للعمل في الأشهر المقبلة، وأن تكون قادرة على البدء في تنفيذ جميع أهدافها الاستراتيجية بحلول 1 يناير 2021، على النحو الذي طلبه مجلس الأمن الدولي.

وكان مجلس الأمن اعتمد قرارا بإنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونيتامس)، استجابة لطلب حكومة السودان بموجب رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، ووفقا للمطالب التي وردت في الرسالة، كما اعتمد مجلس الأمن القرار الخاص بالتجديد الدوري لتفويض بعثة اليوناميد في دارفور، حيث رأى مجلس الأمن أن يتم تمديد تفويض اليوناميد حتي 31 ديسمبر 2020.



وأضاف فرحان حق، في بيان وزعه مكتب الأمم المتحدة في السودان، أن الأمانة تخطط حاليا لهيكلة بعثة "يونيتامس"، وتعمل مع الحكومة السودانية وأصحاب المصلحة الآخرين لوضع اللمسات الأخيرة لهذه الخطط ونشر البعثة في الأشهر القادمة.

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وأكد أن الأمم المتحدة لم تتلق أي طلبات من البلدان المساهمة بقوات وبأفراد الشرطة في العملية المختلطة "يوناميد" للعودة إلى أوطانها قبل انتهاء ولايتها الحالية في 31 ديسمبر 2020، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.



وأشار إلى أن يوناميد ستواصل تنفيذ تفويضها حتى 31 ديسمبر 2020، مع التركيز على حماية المدنيين، كما ستبدأ الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في العمل التحضيري للتقرير الخاص القادم للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة حول العملية المختلطة، المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن بحلول 31 أكتوبر القادم.