عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات وتظاهرات بالضفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس الجمعة، حملات الإرهاب والتنكيل بحق الفلسطينيين، وقمعت بجبروت قوة السلاح مسيرتي «حارس» و«كفر قدوم» السلميتين الأسبوعيتين، موقعة عشرات الإصابات في صفوف المحتجين، فيما أدى أهالي سوسيا التابعة لبلدة يطا جنوب شرقي الخليل صلاة الجمعة في العراء، بعدما منعتهم قوات الاحتلال من الوصول إلى أراضيهم المحاذية لمستوطنة أقيمت على تلك الأراضي، في وقت انتقد وزير «إسرائيلي» سرعة خطوات «الليكود» لضم أراض فلسطينية، معتبراً أنها تضرّ بأمن «إسرائيل»، في حين أبدت «إسرائيل» قلقاً تجاه الإدارة الأمريكية، مدعية أنها باتت تتعامل مع السلطة الفلسطينية كدولة.

وأصيب 10 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال، والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت رفضاً لقرار حكومة الاحتلال ضم أراض من الضفة الغربية للسيادة «الإسرائيلية». وذكر الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن عشرات من جنود الاحتلال هاجموا المسيرة بعد انطلاقها مباشرة باستخدام الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى وقوع إصابتين بشظايا الرصاص الحي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى درويش نزال بقلقيلية إضافة إلى إصابة 8 آخرين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق وعولجت هذه الإصابات ميدانياً. كما قمعت قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المنددة بممارسات الاحتلال ضد المواطنين وممتلكاتهم في قرية حارس غرب سلفيت، وانطلقت المسيرة بعد أداء صلاة الجمعة التي أقيمت على أراض مهددة بالمصادرة من قبل الاحتلال في القرية.

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واحتجاجاً على زيادة حالات العنف التي يمارسها المستوطنون بحق الأهالي في قرية سوسيا والمناطق المجاورة، أدى عشرات من النشطاء والأهالي صلاة الجمعة في العراء، ومن ثم انطلقوا في مسيرة باتجاه المستوطنة، ومنعتهم قوات الاحتلال من الوصول إلى سياج المستوطنة.

من جهة أخرى، انتقد وزير العلوم والتكنولوجيا «الإسرائيلي» (كاحول لافان)، يزهار شاي، مساعي حكومته لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، قائلًا إنها لا تخدم «المصالح الأمنية لإسرائيل». وقال شاي في مقابلة صحفية «أنا أعتقد أن الخطوات التي يدفع بها الليكود سريعة جداً. موقفي أنها (الخطوات) لا تخدم المصالح الأمنية لإسرائيل. في نهاية المطاف، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي خطة ممتازة، وتضم كافة المركبّات التي نحتاج إليها من أجل سلام مستقر وقابل للوجود يضمن أمن «دولة إسرائيل» لسنوات طويلة» وزعم شاي أن السلام الذي ستسفر عنه «خطّة ترامب» سيعطي «الفلسطينيين حاجياتهم».

إلى ذلك، أثار شمل الإدارة الأمريكية للسلطة الفلسطينية في قائمة الدول التي يجري اختبارها بموجب معايير الإدارة المالية، قلقاً لدى الحكومة «الإسرائيلية»، التي رأت بذلك أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع دولة فلسطينية، في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة ورئيسها، بنيامين نتنياهو، لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية. وقالت صحيفة «معاريف» أمس، إن «التدريج لا يتطرق إلى معايير لتعريف «دولة» و«حكومة»، لكن مجرد حقيقة أن السلطة ظهرت بين باقي الدولة في القائمة يشكل سابقة وحتى قلقاً في الحكومة». (وكالات)