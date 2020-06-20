شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحيي ذكرى «جونتينث»..ومسؤولة سوداء تقدم استقالتها احتجاجاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحيت الولايات المتحدة أمس الجمعة ذكرى إنهاء العبودية في خضم اضطرابات أوقد شرارتها عنف الشرطة غير المبرر ومن خلفه العنصرية والتمييز تجاه الأمريكيين السود، وأعلنت مساعدة كبيرة للرئيس دونالد ترامب استقالتها احتجاجاً على تصريحاته العنصرية. وشارك الآلاف في عدة تظاهرات امتدت من نيويورك شرقاً إلى لوس أنجلوس غرباً لمناسبة الذكرى 155 لما يسمى ب«جونتينث» (دمج يونيو و19 وفق لفظهما بالانجليزية)، وهو اليوم الذي أدرك خلاله «العبيد» في جالفستون في تكساس أنّهم صاروا أحراراً.

غير أنّ عدة مآس وقعت خلال العام الحالي دفعت بالبلاد نحو الشروع في إعادة النظر بالعنصرية التي طبعت ماضيها ولا تزال ماثلة في المجتمع. وكان أبرز تلك الأحداث، وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد (46 عاماً) اختناقاً في نهاية مايو في مدينة مينيابوليس، بعدما جثا الشرطي الأبيض ديرك شوفين فوق عنقه لأكثر من ثماني دقائق وسط مناشداته المتكررة بعبارة «أعجز عن التنفس». وأثار نشر المشهد كاملاً في مقطع فيديو سجّله مارة، صدمة في البلاد وتظاهرات هائلة رفضاً للعنصرية الحاضرة واحتجاجاً على عنف الشرطة.

وأججت الغضب حادثة شهدتها مدينة أتلانتا في 12 يونيو، حينما أطلق شرطي أبيض رصاصتين على ظهر الأمريكي الأسود رايشارد بروكس الذي كان يحاول الفرار من الشرطة. وكما في منيابوليس، أقيل الشرطي واتّهم بالقتل.

خصوم ترامب يكسبون

برغم أنّ ترامب ندد بمقتل فلويد وبروكس، لكنّه أضاع فرصة الظهور كرئيس جامع. فبدلاً من ذلك، انتقد المتظاهرين في عبارات نظِر إليها على أنّها تحمل إيحاءات عنصرية.وسكب الزيت فوق النار من خلال دعوته إلى تجمع انتخابي واسع في تولسا بولاية أوكلاهوما تزامناً مع ذكرى إنهاء العبودية. ولا تزال ذاكرة هذه المدينة مطبوعة بذكرى واحدة من أسوأ أعمال الشغب العنصرية، إذ إنّها شهدت عام 1921 مقتل ما يصل إلى 300 أمريكي من أصول إفريقية على يد حشد من البيض،وحرق متاجرهم ومنازلهم. واضطر ترامب لإرجاء التجمع ليوم واحد.

ودفعت هذه التظاهرات والاحتجاجات بالأمريكيين إلى إعادة النظر في تاريخ بلدهم الذي مزقته مسألة العبودية التي كانت نظاماً وفّر الازدهار الاقتصادي. وتكررت الدعوات إلى إزالة نصب تكرّم جنرالات ومسؤولين كونفدراليين في زمن الحرب الأهلية (1861-1865)، وهي منتشرة في جنوب البلاد، وجرى هدم بعضها.

وأمرت زعيمة الديمقراطيين في الكونجرس نانسي بيلوسي بإزالة صور أربعة رؤساء سابقين لمجلس النواب لأنّهم انحازوا إلى أنصار الكونفدرالية.

إزالة تماثيل ونصب

وفي ديكاتور بولاية جورجيا إنزلت مسلة وسط المدينة بواسطة رافعات، الليل قبل الماضي فيما الآلاف يشاهدون ويهتفون بإسقاطها.وتمثل المسلة نصباً يرمز إلى الكونفدرالية التي تمسكت بالعبودية ودخلت حرباً مع الولايات الشمالية.

وسحبت بلدية سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا تمثالاً لكريستوفر كولومبوس، فيما تنوي الولاية إزالة تمثال البحار الإيطالي من مقر البرلمان المحلي في ساكرامنتو، حيث هو موجود منذ عام 1883.

وأوضحت راشيل أكسيل مسؤولة الجهاز الثقافي في البلدية : «التمثال لا يتناسب مع قيم سان فرانسيسكو والتزامها تحقيق العدالة العرقية».

وفي ولاية ماريلاند استقال مدير شرطة مقاطعة برنس جورج،هانك ستافنسكي،بسبب اتهامات بالتمييز على أساس عنصري وتفضيل ضباطه على أساس اللون.

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وفي ولاية اوريجون،رفعت أم سوداء لطفل(12 عاما) دعوى تعويض بقيمة 300 ألف دولار،لأن 3 ضباط شرطة في كاكماس قرب بورتلاند ثبتوا طفلها من عنقه على الأرض،بان وضع أحدهم ركبته على عنقه قرب مركز تسوق بعد أن شهد ابنها عراكاً وأسرع مبتعداً فلاحقته الشرطة.

ترشيح سوداء نائبة للرئيس

سحبت السناتورة ايمي كلوبوشار نفسها من قائمة جو بايدن للمرشحين المحتملين لمنصب نائب الرئيس،معتبرة أن عليه أن يختار امرأة سوداء على بطاقته. وقالت كلوبوشار إن التظاهرات التي شهدتها الولايات المتحدة، ساهمت في إدراكها الحاجة إلى تنوع أكبر في السباق الرئاسي. وقالت كلوبوشار لشبكة إم.إس.إن.بي.سي «بعد الذي شاهدته في ولايتي، وما شاهدته في أنحاء البلاد، إنها لحظة تاريخية وعلى أمريكا أن تغتنم هذه اللحظة». وأضافت «أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لوضع امرأة سوداء على تلك البطاقة».

وأوضحت السيناتورة البالغة من العمر 60 عاماً، أنها اتصلت بنائب الرئيس السابق الأربعاء، لتبلغه أن اختيار امرأة سوداء على بطاقته في السباق يمكن أن يساعد على «شفاء هذا الأمة».

ومن كبار الأسماء المقترحة السيناتورة كامالا هاريس وعضو الكونجرس فال ديمينغز ومستشارة الأمن القومي في عهد باراك أوباما سوزان رايس.

استقالة احتجاجاً

من جهة أخرى، قدّمت مسؤولة سوداء رفيعة المستوى في إدارة ترامب استقالتها احتجاجاً على ردّ فعل الرئيس الأمريكي على الحركة غير المسبوقة المناهضة للعنصريّة التي تشهدها البلاد. وكتبت ماري إليزابيث تايلور، مساعدة وزير الخارجيّة للشؤون القضائيّة، في رسالة استقالتها التي قدّمتها إلى الوزير مايك بومبيو وحصلت صحيفة «واشنطن بوست» على نسخة منها، إنّ «تعليقات الرئيس وإجراءاته في ما يتعلّق بالظلم العنصري وبالأمريكيّين السود تتعارض مباشرةً مع قيمي ومعتقداتي».

وتايلور البالغة الثلاثين هي الشخص الأصغر سناً الذي يتم تعيينه في هذا المنصب وأول امرأة سوداء تشغله. (وكالات)

مجلس حقوق الإنسان يدين العنصرية الممنهجة

ندد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، بالأسلوب العشوائي والعنيف للشرطة الذي أدى إلى مقتل جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية في الشهر الماضي، وأمر بإعداد تقرير حول «العنصرية المنظمة» ضد المواطنين من أصل إفريقي.

وبالإجماع وافق المجلس الذي يضم في عضويته 47 دولة، والذي يتخذ من جنيف مقراً له، على قرار قدمته الدول الإفريقية يفوض مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، بأن يقدم نتائج التقرير في غضون عام. وجرى تخفيف نص القرار خلال مفاوضات وراء أبواب مغلقة عن صياغة أولية دعت بشكل صريح إلى تشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في العنصرية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد انسحبت من المجلس قبل عامين بعد أن اتهمته بالانحياز ضد «إسرائيل».(وكالات)