مواطنان يبتكران جهازاً لطباعة ماسك «N 95» عن بعد خلال 10 دقائق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عبد الرحمن سعيد بادر



ابتكر مهندسان مواطنان، جهازاً للحفاظ على مخزون كاف من كمامة «N 95»، والأقنعة العادية، والجراحية، وواقي الوجه، وغيرها من المعدات الوقائية من فيروس كورونا، مثل أغطية الرأس، باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد. ولا تتجاوز مدة صناعة القناع 10 دقائق، ويتم إنجازها عن بعد من دون الحاجة إلى حضور الشخص والاكتفاء بصورته الشخصية فقط، لتحديد ملامح وجهه.

وقدم المهندس عبدالله عدنان الحاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من معهد الابتكار التكنولوجي، المعهد البحثي المتطور الذي يقع في أبوظبي ل«الخليج»، شرحاً عن آلية وكيفية طباعة ماسك «N 95»، حيث قال «إن آلية عمل جهاز الطباعة ثلاثية الأبعاد تكمن في أن نحصل على صورة للشخص الذي يريد طباعة الماسك، ومن ثم نضع الصورة على برنامج مختص لتحديد ودراسة ملامح وأبعاد وجهه، بأدق التفاصيل، ومن ثم نضعه على الجهاز لطباعة الماسك، وتستغرق المدة الزمنية للطباعة 10 دقائق فقط».

وأضاف «بادرنا بابتكار الجهاز من دون تكليف من أحد، ومن دون مقابل مادي، بدعم من معهد الابتكار التكنولوجي، بهدف دعم الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة انتشار فيروس كورونا، ولضمان توفير مخزون كاف لدعم خط الدفاع الأول».

وأوضح المهندس حسن الحمادي، أنه وزميله «عبدالله» نجحا في تصميم الجهاز لإنتاج واقٍ للوجه من خلال استخدام طابعات ثلاثية الأبعاد وآلات قطع الليزر، إضافة إلى الماسك، مشيراً إلى أن القناع يوفر طبقة حماية للشخص المستخدم تفوق حماية قناع الوجه المستخدم حالياً، وهو مكون من تصميم ملف واقي الوجه وفق أعلى معايير السلامة، والحماية.