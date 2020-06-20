شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يؤثرون السلامة صيفاً بالبقاء في الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ارتفعت درجات الحرارة معلنة بداية فصل الصيف، موسم الإجازات المنتظر سنوياً من معظم مواطني الدولة، للسفر، إلا أن القاعدة المعتادة لديهم في ذلك، اختلت موازينها، حيث حل كورونا الأعمى حاملاً أذاه ومخاطره، فبعثر أملهم في سفرهم المنشود، ودفعهم لإلغاء تذاكرهم، وأرغمهم جميعاً على تغيير خططهم، ووضع بدائل أخرى لقضاء الصيف داخل الدولة، وليس خارجها، حيث آثروا السلامة والحفاظ على الحياة، دون التعرض للإصابة بالفيروس.

في التحقيق الآتي يتحدث مواطنون عن رؤيتهم لبقائهم صيفاً في الدولة وعدم سفرهم، وعن البدائل التي وضعوها في المقابل.

للضرورة القصوى

شذى علاي عضو المجلس الوطني الاتحادي: يعتبر السفر خلال فترة الصيف بالنسبة للأسر والعائلات الوسيلة الأمثل للتغلب على الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، وحالة الطقس خلال أشهر الصيف إلا أن الإجازة الصيفية الحالية تعد حالة استثنائية، حيث إن كثيراً من الأسر والأفراد تغيرت خططهم بفعل أزمة كورونا، لاسيما أن السفر العائلي يحتاج إلى تخطيط مسبق، ولأن كثيراً من الأمور مازالت مبهمة بالنسبة للبعض، حيث قرر الكثيرون إلغاء سفرهم هذا العام بسبب الفيروس، وهو أمر منطقي وصحيح ولا يختلف عليه اثنان. ومن هذا المنطلق أرى أن السفر في الوقت الحالي يجب أن يكون في الضرورة القصوى فقط.

جدولة الحسابات

د. حميد الزعابي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: هناك الكثير من الخطط والأهداف التي وضعت قبل بداية عام 2020 سواء على مستوى الحكومات أو الأفراد، إلا أن العام الجاري جاء بالعديد من الطموحات التي توقفت في لحظة، لظروف ملحة، وأعادت جدولة العديد من الحسابات، لا سيما قطاع السفر والسياحة، فجائحة كورونا أغلقت أبواب السفر بعد أن تعودنا في كل عام أن نعد العدة لموسم السفر، خاصة في فترة الصيف، ولكن في هذا العام سيكون الصيف مختلفاً عند العديد من مواطني الدولة والمقيمين. فمع دخول فصل الصيف وموسم الإجازات اعتاد الكثيرون السفر، والرحلات السياحية، ولكن مع انتشار فيروس كورونا، اعتقد أن صيف الإمارات سيكون مختلفاً هذه المرة، فبوصلة السفر هذا العام متوقفة، ولسان حال الكثير منا يتحدث عن السياحة الداخلية، وأنا عن نفسي قررت قضاء هذا الصيف في الدولة.

نكهة الصيف

لؤي علاي رئيس وحدة الإعلام بكهرباء ومياه الشارقة في خورفكان: بالطبع كورونا خلط كل الأوراق، وتداخلت حساباتي الفلكية في ما يخص الفصول، حيث كنا ننتظر الصيف لننفض من خلال إجازاتنا، وحجوزاتنا بالسفر، تعب عام من العمل المستمر، لكن فيروس كورونا تدخل في كل شيء، فأنا سيكون صيفي في شهر يناير المقبل، نعم إنه شتاء، لكنه سيكون بنكهة الصيف، لأنني متفائل أن الجائحة ستمضي قريباً، وعلينا ألا نلغي ما يفرحنا، بل نؤجله كل حسب إمكانياته.

السياحة الداخلية

عبدالله سبيعان مدير فرع دائرة الخدمات الاجتماعية في دبا الحصن: مررنا بفترة تحولات كبيرة في أسلوب المعيشة عند ظهور فيروس كورونا، حيث تغيرت الأولويات للحفاظ على الصحة، باتباع التعليمات، والإجراءات الاحترازية. وحالياً مع قدوم الصيف يختلف الاستعداد له عن أي صيف آخر، فلا يستطيع العديد من المواطنين السفر، حفاظاً على الصحة، ووقاية للنفس. وإن شاء الله نستثمر الصيف الحالي في تنظيم برامج وأنشطة ضمن نطاق الأسرة، لتعزيز المهارات، وشغل وقت الفراغ بما هو مفيد، والاهتمام بالسياحة الداخلية.

ضاعت الخطط

بطي المظلوم مدير مركز الشارقة للشعر الشعبي ومجلس الحيرة الأدبي: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وإرادة الله فوق كل إرادة، وبقدوم جائحة كورونا ضاعت كل الخطط، لذا على الشخص العاقل أن يدرك أن كل شي بقدر، وإرادة الله التي تحكم الكون ومن فيه، فرب العباد يمهل ولا يهمل، فلابد من دعوة صادقه نتضرع بها إلى الله العلي القدير أن يرفع ويدفع هذا البلاء، والوباء، عن العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع.

الخيرة لله

ناصر آل علي مدير الإدارة العامة بالهيئة العربية للمسرح: بالنسبة لإجازتي الصيفية فقد كان برنامجي الخاص أن أذهب إلى تايلاند للعلاج بمعية ابن أخي الصغير والذي يبلغ 12سنة، ويعاني عدم التحكم في الجزء الأيمن من جسده «اليد والساق»، وفي الوقت ذاته خلال سفري كنت سأبحث عن علاج لمشكلة في قدمي أعانيها منذ ثماني سنوات، بما يؤثر في حركتي بشكل عام، ويضطرني للاعتماد على المسكنات بشكل دائم. إلا أنه مع توقف حركة الطيران، وعلمي أنها لن تفتح إلا بإجراءات احترازية وشروط وضوابط، وغيرها، فقد رددت لنفسي بأن الخيرة في ما اختاره الله، فلعل الله يريد لنا الخير في تأجيل هذه الرحلة، لاكتساب مزيد من الأجر بالصبر، وأقول لجميع من كانوا يعتزمون السفر صيفاً، لعل الله يريد بنا خيراً بهذا التأجيل، ويجب أن يعرف الفرد أن الدولة حريصة على المصلحة العامة، وعلينا الصبر والالتزام، فنحن اليوم مسؤولون جميعاً عن تحقيق السلامة، وشكراً لخط الدفاع الأول.

قلبت مخططاتي

عثمان النقبي «رجل أعمال»: كنت أنوي السفر إلى أوروبا كعادتي السنوية مع العائلة، ولكن مستجدات جائحة كورونا قلبت مخططاتي، فقررت استثمار الصيف بإعادة تجهيز وصيانة المنزل، حيث خلال كل صيف، كنت أسافر مع أسرتي في سياحة خارجية، للتغيير والراحة النفسية من سنة دراسيه للأبناء، وإرهاق في العمل، ولاستقبال عام جديد بنفسية مبتهجة، ومتجددة، لكن جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات احترازية، أدت لإغلاق معظم المطارات على مستوى العالم، في حين كانت الدولة سباقة ومتقدمة في هذه الإجراءات، التي تأقلمنا وتعايشنا معها داخل المنازل، لما في ذلك من وقاية لنا، إلى أن تمر هذه الأزمة على خير بمشيئة الله.

تجربة جديدة

عائشة البلوشي مديرة أحد البنوك: تفشي فيروس كورونا طرح أمامنا الكثير من التحديات، والتغيرات في النواحي الاجتماعية، والعلمية، فنمط الحياه الذي كان سائداً تغير بين ليلة وضحاها، إلى أسلوب حياه جديد، من التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات وغير ذلك من السلوكيات، فضلاً عن تأثير كورونا في جميع الخطط التي كنا نضعها لقضاء العطلة الصيفية، والترفيه، بعدما لم يعد السفر مرغوباً في زمن كورونا خوفاً من المرض، فقد كنت أخطط للسفر في الصيف، ولكن تم إلغاء جميع الرحلات، وأضحى هذا الصيف بمنزلة تجربة جديدة لنا، فعلينا البحث عن بدائل للسفر، حيث سأقضي العطلة بالبيت في المطالعة، والتنزه داخل الدولة، لاسيما ولا بد لنا من التأقلم مع الوضع الحالي، وإيجاد مهام وأساليب جديدة لتمضية وقت الفراغ صيفاً، ونتمنى زوال هذا الوباء وعوده الحياة إلى طبيعتها.

جانب مشرق

علياء العامري (محامية): «رب ضارة نافعة»، ومن وجهة نظري أرى الواقع من جانب مشرق، فبالرغم من الظروف التي يمر بها العالم أجمع، فقد أثرت الجائحة إيجابياً في بعض السلوكيات المجتمعية السلبية، حيث أصبح الفرد أكثر وعياً والتزاماً عما كان قبلها، من الإنفاق على الكماليات، وتجاهل الأساسيات، فيما حالياً تقلص تفكيره بالسفر خارج الدولة حرصاً منه على سلامته وسلامة مجتمعه. وبالرغم من جميع التدابير الاحترازية التي تتخذها دول العالم للحد من انتشار الفيروس، والعروض المغرية لجذب السياح لتلك الدول، فإنني أجزم بأن الظرف الراهن ساهم في تغيير الكثير من المفاهيم لدينا، حيث أصبحنا نفكر بوعي، وبحرص أكثر من ذي قبل.

أحمد بو كلاه: تعديل البرامج

يقول أحمد بو كلاه: كان الواحد منا في موسم الصيف يحجز لقضاء إجازته الصيفية خارج الدولة مع عائلته، أو أصدقائه، ولكنّ الصيف الحالي مختلف لتفشي وباء كورونا، لذا فضلنا البقاء في الوطن، وعدم السفر للخارج، حفاظاً على صحة الجميع، رغم أنني كنت أخطط منذ فترة لقضاء فترة الإجازة الصيفية في إحدى الدول الخارجية، وكالعادة حجزت تذاكر السفر، والفنادق، لتفادي ارتفاع الأسعار في الصيف، ولكن تم إلغاء كل شيء بسبب الوباء المؤذي، وأعتقد أن كثيراً من المواطنين والمقيمين لجأوا لتعديل برامجهم وخططهم من حيث الإجازات والسفر.



مقيمون «الفيروس» يغتال الحنين لزيارة الأهـل

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حنين ممزوج بالشجن، وحلم باللقاء بعد طول غياب، يملأ قلوب مقيمي الدولة؛ لرؤية أسرهم وذويهم في بلدانهم؛ بعد عناء عام عمل كامل أو أكثر، إلا أن لكورونا المؤذي كلمة أخرى، له قرار قاسٍ بأن يزداد اشتياقهم لمن يحبون من دون أن يتحقق الوصال بموعد معلوم، وبانتظار دون مدى محدد. كورونا بدد أحلامهم، واغتال فرحتهم ولهفتهم السنوية بقضاء إجازاتهم الصيفية في أرضهم، وأضحى عناقهم للصغير فيها والكبير مؤجلاً، ومؤلماً لأنفسهم، ومؤرقاً لمضاجعهم، وتأججت داخلهم مشاعر الشوق، وباتت هدايا الأهل والأحباب والأصدقاء، حبيسة الأركان في بيوتهم، بانتظار إفراج «كورونا» عنها، بانجلائه، ليطيروا بها إلى من اشتروها لأجلهم.

سفر المقيمين لبلدانهم اليوم بات محفوفاً بالمخاطر، ومحاطاً بالمخاوف، ومرهوناً بإجراءات وتدابير، فيما هم على أرض إمارات الإنسانية يحاطون بالرعاية، والعناية، والاحتواء، فهم مؤمنون بتدابيرها الاحترازية والوقائية؛ لحمايتهم من شر الإصابة بالوباء الأعمى. عن أشواق المقيمين لزيارة بلدانهم وأسرهم كان هذا الحديث في كلماتهم الآتية:

لقاء أحبتنا

المهندس عبد الناصر عرسان النجار (فلسطيني): في صيف كل عام كنا نعد العدة؛ لقضاء إجازتنا السنوية، بلقاء الأهل والأحبة في أرض الوطن، بعد غياب عام أو أكثر، لنزيل عن كاهلنا ولو بشكل مؤقت عبء ومشقة العمل في غربتنا، إلا أن الأقدار شاءت أن يحول بيننا وبين لقاء أحبتنا مخلوق من مخلوقات الله.

نحلم باللقاء

شيماء إبراهيم أنور (مصرية): دائماً ما نغترب حالمين بالعودة، نبتعد ونعلم بأن لنا موعداً لن نخلفه، فكل رحيل ينتهي، وكل اغتراب ينقضي، وما ترك أحبتنا بهين، ولكن حين ينقطع المسير، وتنعدم السبل، وتتلاشي أسباب الصبر، تجد النفس تواقة للعودة، مشتاقة للوطن ترتحل إليه كل ليلة، وتعود عطشى. اعتدنا على الفراق كل عام.. يحدونا الأمل بالرجوع.. نصبر أنفسنا بأشهر الصيف نجتمع فيها بمن نحب.. نرتمي في أحضان أمهاتنا، ونقص القصص لعلنا نجد نصيحة أو كلمة عتاب أو حتى من يربت على أكتافنا؛ لكن الوباء اشتد.. وثقلت الأحمال وزادت على الحد.. والمواعيد المرتبة تأجلت، وأمنيات اللقاء تبخرت.

إعادة الحسابات

سعيد عمر (مصري): في هذا الوقت من كل عام، اعتدت السفر في الإجازة الصيفية إلى بلدي، والتوجه مع أسرتي إلى أحد المنتجعات السياحية؛ لقضاء فترة استجمام من العمل والغربة، وكنت أنتظر سنوياً هذه الفترة بكل لهفة؛ لأجتمع مع أسرتي وأولادي، ومع الظروف الحالية وجائحة كورونا التي أثرت في العالم أجمع في كل شيء، ومع توقف الطيران وإغلاق أكثر الدول للمطارات، اضطررت بحزن لعدم السفر، وإن كنت هنا في الإمارات الحبيبة بلدنا الثاني، لا أشعر بغربة أبداً؛ حيث وفرت الدولة كل السبل الآمنة، والإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية؛ للتعايش مع الظروف باطمئنان بعيداً عن أي قلق، إلا أن الشعور بالحنين الجارف إلى الأهل والأسرة يعتريني. لقد دفعنا فيروس كورونا الأعمى إلى إعادة حساباتنا مع أنفسنا في كثير من الأمور الحياتية ومنها السفر، إلا أننا نأمل أن يمن الله علينا بزوال هذه الغمة؛ لتعود الحياة إلى طبيعتها، ونسعد بلقاء أحبتنا وأسرنا، ونعود لرؤيتهم، مع انتهاء هذه الظروف الخارجة عن إرادتنا جميعاً.

إرادة الله

علي سالمين بادعام (يمني): بفعل كورونا توقفت أشياء كثيرة، وتداعت مثلها، واستنفدنا الكثير، بحكم السماء وإرادة رب العباد، الكثير من الناس ضاعت آمالهم وتبددت أحلامهم، إلا أنه بعد الضياع عودة، قد تكون هي الأقوى، البعض يقول إنها مصيبة حلت على الأرض، ولكني دائماً أصفها بامتحان كورونا الذي يراقبه الله سبحانه وتعالى، فمن أراد أن ينجح فيه، فعليه النظر لمن حوله، ولنفسه، النظر في صحته وصحة أسرته؛ لتعود الحياة بالأفضل وببارقة الأمل التي هي معيننا.

غصة معلقة

محمد الأمين سعد (سوداني): لا شك أن التدابير الوقائية التي اتخذتها الدول؛ للحد من انتشار الوباء القاتل، والتي شملت حظر الطيران والتنقل والسفر بين الدول، أثرت في حياة الكثيرين، وغيّرت من خططهم للسفر والتنقل بين الدول أياً كانت الأسباب والعوامل التي تدعوهم لذلك. المئات من المقيمين اعتادوا على السفر إلى دولهم، وقضاء إجازاتهم السنوية بين أهلهم، وأقربائهم، وأحبابهم في مواطنهم الأصلية، ونجد الكثير منهم يشرعون منذ وقت مبكر في الإعداد للسفر، وشراء احتياجاتهم من الأمتعة، والملابس، والهدايا التي يحملونها إلى ذويهم، هذه تحمل جهاز قريبتها التي سوف تتزوج خلال الصيف، وهذا يحمل أغراض وأثاث شقته، أو بيته الذي فرغ من بنائه في موطنه، وذاك يحمل حاجات أبنائه وأطفاله الذين يعيشون في وطنهم بعيداً عنه مدفوعاً بأشواق الأبوة ومتلهفاً للحظات لقائه بهم، ومعانقتهم وهم يتحلقون حوله فرحين بعودته، وبما أتاهم به من هدايا، وتلك تتوق للقاء والديها، وشقيقاتها، وأشقائها الذين غابت عنهم لسنتين أو ثلاث في الغربة مع زوجها.

وهكذا حل كورونا ضيفاً ثقيلاً ليبدد أحلام الكثيرين وأشواقهم للسفر، ويفشل مخططاتهم التي أعدوا لها منذ وقت طويل.

الاستبشار بالخير

عبد النور سامي (مغربي): في الواقع كورونا قام بتغيير خططي كافة، بجميع أشكالها الشخصية والعملية، حتى إنني ضحكت لأنني اشتريت أجندة لعام 2020 هل يمكن أن أعيدها للمحل؟ ويعطيني 2021 أم 2022؟ لقد كنت أعمل عن بُعد منذ عام 2009 في خدمات الدعم الفني، وكذلك عالم المواقع فأنا نوعاً ما اعتدت على العمل عن بُعد، إلا أن تواجدي الميداني يعد ضرورياً كوني أصبحت مدرباً، أنا أقولها بكل صراحة.. العالم المهني في فوضى رقمية، لقد قضى على مجموعة كبيرة من الوظائف والقطاعات، وخلق أخرى، وفقط ذوو العقلية المتفتحة هم من استطاعوا المواكبة في ظل هذه الصدمة. وكما يُقال «جزى الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي»، فإن هذه الأزمة أظهرت معنى الصديق الحقيقي، وكذلك الرائد الحقيقي وليس التاجر الجشع الذي لا يهمه سوى تحقيق الربح ولو بالخداع، والتدليس، والتزييف، ونرى ذلك في المنتجات الغذائية والصحية، وكذلك الدورات التدريبية الإلكترونية التي أصبحت تقام كل دقيقتين، وبين الدورة والدورة دورة، ولا فائدة ترجى منها.

صحيح أن الأحوط وجوباً هو التباعد، ولكن لو ظلت الحياة مغلقة هكذا، فإن الناس ستعدم وبعض الدول ستمحى، سوف تعود الحياة كرهاً لا طوعاً، فالحياة هي سيدة عظيمة قاهرة لا يقف في وجهها أي أحد، ولن تتوقف البشرية أبداً على الرغم من الوفيات، لا يمكننا ذلك.. يجب أن تستمر الحياة، بالتنازلات والتضحيات، فليحدث ما يحدث فلا شيء يقف أمام وجه الحياة.. ستستمر وإن تبقى القليل من البشر ليكملوا مسيرتها. يجب علينا الاستبشار بالخير ولكن أيضاً توقع الأسوأ.. فيشاع الآن أن موجة أخرى أشد فتكاً قادمة، لا نعلم ما هذا الأمر أهو خير أم فتنة لنا لتبلونا؟ ولكن جل ما يمكننا فعله هو الرجوع إلى الله، وهذه رسالة للجميع، لا شيء يدوم سوى وجه صاحب الجلالة جل علاه، فليراجع كل واحد منا نفسه فهذه الفرصة الأخيرة، أوشكت الأرض أن تضع أوزارها، وإن لم يعتبر الناس لهذا الأمر فلماذا سيعتبرون؟

زيارة الوالدين

سعيد لوناس أبو عثمان (جزائري): نسأل الله جل وعلا أن يرفع الوباء عن هذا البلد خاصة، وعن بلاد المسلمين عامة والعالم أجمع؛ حيث إن هذا الفيروس عطل جميع مصالح الناس ومنها مثلاً زيارتهم لأقربائهم في بلدانهم وخاصة للوالدين. وكذلك أدى هذا الوباء إلى فقدان الكثير من الناس لوظائفهم وأرزاقهم، ونخشى أن يطول هذا الوباء ونحرم من زيارة الأهل في بلادي الحبيبة في هذه الضائقة، التي كان من المشاكل التي عانينا منها فيها، التعلم عن بُعد؛ حيث وجدنا صعوبات جمة مع أولادنا؛ لإرغامهم على الدراسة عن بُعد، والتعامل مع الأجهزة الإلكترونية.

أشتاق لبلدي

محمد عنابة (أردني): السفر يجدد النشاط، ويمنحنا القدرة على ممارسة أعمالنا بحيوية بعد الحصول على فترة راحة. والحقيقة في مثل هذا الوقت من كل عام، بعد انتهاء أبنائي من الدراسة، كنت أستعد أنا وعائلتي للسفر؛ لقضاء إجازتي في بلدي مع الأهل، وكنت أتشوق لزيارة الأقارب، ومتابعة أموري الشخصية هناك من مراجعات طبية، واستكمال أمور بيتي، وشراء الحاجيات المطلوبة، وتعريف أبنائي بمعالم بلدهم.

وفي ظل الأوضاع في زمن كورونا، لم أستطع وضع خطط للسفر مثل كل عام، وأصبحت اطمئن على الأهل عن طريق الهاتف فقط، لصعوبة السفر، وتغير إجراءاته، ونسأل الله عز وجل أن تمر هذه الظروف بسلام وأن يبعد عنا هذا الوباء. والحقيقة أشعر بالاشتياق لبلدي، وأتذكر ما كان في إجازاتي الماضية، حين نزولي من الطائرة، وخروجي من المطار، والنظر إلى شوارع بلدي، وإلى الناس، والتجول في الأسواق، وبساطة الحياة هناك، وترحيب الأهل والأصدقاء بنا، وحسن الكرم والضيافة.

حنين الجميع إلى موطنهم

أحمد العمري (أردني): أعيش في دولة الإمارات، ولا أشعر بغربة؛ لحسن تعاملهم، وكرم أخلاقهم، ومع ظهور جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية، تم التعامل مع الجميع دون تفرقه؛ حيث أتيحت الفحوصات للكل، فيما أدت الإجراءات الاحترازية إلى توقف الطيران والمطارات في كثير من دول العالم، ومع حلول موعد الإجازات الصيفية، شعر الكثير بالحنين إلى موطنهم وأسرهم، وازداد افتقادهم لهم؛ حيث من المعتاد لهم السفر في هذا الوقت من السنة، إلا أن النازلة بددت فكرة السفر، وحلم مقابلة الأسر، مما أثر في نفسية البعض.