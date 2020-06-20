خواطر سبارتاكوسيّة

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ماذا يريد «المجتمع الدولي» من الشعوب؟ «إما عبيد وإلاّ فلا؟ من الصعب عليه خنق مليارات الآدميين تحت الركبة. إذا كان، في قديم الزمان، رجل واحد من مدينة بلوفديف البلغارية، اسمه سبارتاكوس، كافياً لتحرير العبيد من أصفاد الإمبراطورية الرومانية، فإن القرن الحادي والعشرين سيجعل التحرير ينطلق من تحرير روما من نفسها. سذاجة اعتقاد الرأسمالية المتوحشة أن الإنسان ليس سوى أداة من أدوات الإنتاج. مسكين البلد الذي ينتخب عمدة لقرية العالم، ليس له من شغل إلا إصدار صكوك العقوبات. صكوك الغفران في القرون الوسطى كانت كوميديا، لكنها لم تكن مهزلة.

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اليوم انكشفت روما. روما اليوم، انكشفت. علت جسدها البثور، واشتعل الويل والثبور، فللجماهير حشود ونشور. هل تذكرون المتتاليات العربية: تبدأ المعزوفة المعروفة بالخبز والكرامة، وتنتهي بالأمر «ارحل»، مع السلامة؟ في الإمبراطورية الرومانية، تروي حادثات الليالي أن أحد الجلاوزة اصطاد أحد أتباع القوة الكونية وهوى بركبته على عنقه تسع دقائق، حتى صار جثة خامدة هامدة، فخرج كشف الفظائع إلى الشوارع، وانطلقت الأجراس القوارع، مطالبة بالإنصاف والقصاص، فووجهت بالإجحاف والرصاص، فتدفقت المدن إلى الطرقات، متحدية الطلقات، وسرعان ما ارتفعت اللهجة، وتعالت الموجة، واتسعت الفرجة، وغدت المشكلة مع السلطة، لا مع الشرطة. هنا، بدأت تماثيل الرموز تسقط، وهيبة الأبواب العالية تهبط، والقرارات تخبط، حتى تعمقت بين القمة والقاعدة الهوة، ولم تعد تكفي القوة.

المفاجأة التي لم تضعها إدارة الإمبراطورية في حسبانها، هي أن القضية لم تعد تكراراً للصرخة التاريخية: «لديّ حلم». لم يعد للمنتفضين لون واحد وعرق واحد. البحر الهادر ليس لأمواجه قوس قزح. الطريف هو أن الإمبراطورية قالت لفرنسا: «هذه بضاعتكم ردت إليكم»، فقد قامت في باريس والمدن تظاهرات تضامنية. الثورة الفرنسية كانت معلماً للثورة في الإمبراطورية، اليوم. هذه هي التي قالت: «أنا الطائر المحكي والآخر الصدى». الآن، ما الذي يهمنا كعرب في كل هذه المعمعة؟ أمور يجب أن يضعها الإعلام العربي نصب عينيه، لأنها ستحدد المسير والمصير قطعاً: يحتاج العرب إلى صبر ساعة، فلا يركن إلى الوقوف في الزاوية الخطأ من التاريخ. التحولات الجيوسياسية الدولية والأوضاع الداخلية، ستجبر الإمبراطورية على تغيير مواقفها. الخلية المزروعة ستفقد قدرات العربدة تدريجاً مع استعادة القانون الدولي صولجانه.

لزوم ما يلزم: النتيجة التفاؤلية: العالم العربي يملك ما يكفي من أوراق المستقبل لتغيير قواعد اللعبة. حين يدخل اللعبة.

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