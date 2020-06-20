«كوفيد-19» يصيب 3 مريضات سرطان ويودي بحياة رابعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:ميرفت الخطيب



أعلنت جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالشارقة، أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أصاب ثلاثاً من عضواتها، وأودى بحياة رابعة، وأن اثنتين من المصابات الثلاث تعافتا من المرض، ولا تزال واحدة تخضع للعلاج حالياً.

وأشارت التقارير الطبية للحالات الأربع، إلى أنهن أغفلن تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية، ولم يستجبن لدعوات التباعد الاجتماعي، فأصيبت إحداهن بعد تبادل زيارة عائلية، والأخريات نتيجة الاختلاط في الأماكن العامة.

وتؤكد الدكتورة سوسن الماضي، مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان، ارتفاع مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد إلى مريض السرطان، ما لم يلتزم بإجراءات السلامة، والوقاية، واتخاذ التدابير الصحية اللازمة، نظراً لضعف المناعة، خصوصاً لدى المرضى الذي يخضعون لعلاجات وعقاقير طبية تتسبب بتراجع مناعتهم.

وأضافت أن الجمعية دأبت على توفير المعلومات حول الإجراءات والتدابير الصحية التي يجب على مرضى السرطان اتباعها تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن الاندفاع وراء المشاعر، وتبادل الزيارات العائلية في هذه الظروف، يعتبران خطأ فادحاً، حيث كانت إحدى هذه الزيارات سبباً في نقل الفيروس إلى مروة المتعافية من سرطان الدم، والتي تضاعفت معاناتها خلال شهر من خضوعها للعلاج من الفيروس.

وناشدت مروة (21 عاماً) الناجية من «كوفيد-19» جميع أفراد المجتمع الإماراتي، لا سيما مرضى السرطان، والمتعافين منه، بالوقاية، وأخذ الإجراءات الاحترازية ضد «كوفيد 19»، وتروي حكايتها مع الإصابة بالفيروس.

وتضيف: «بدأت قصة إصابتي بالفيروس المستجد في شهر رمضان الفضيل، بسبب زيارة عائلية، تبعها على الفور وقوعي فريسة لنزلات برد خفيفة، كالزكام، والخمول، وبحسب معرفتي بأعراض «كورونا» لم تكن أعراضي من ضمنها، ولم يخطر ببالي أنني مصابة، غير أن تدهور صحتي بشكل متواصل، دفع أسرتي إلى إجراء الفحوص اللازمة بغية الاطمئنان، حيث ظهرت النتيجة إيجابية».

وتستطرد مروة قائلة: «تضمنت رحلة مقاومة فيروس كورونا المستجد، والخضوع للعلاج، نقل عائلتي إلى الحجر الصحي، وبقائي وحيدة في المنزل، ورغم صعوبة الأيام التي كانت تشهد ارتفاعاً في وتيرة الأعراض المصحوبة بتعب، ووهن، شديدين، إلا أن المتابعة الحثيثة من الجهات الصحية المختصة، وتشجيع عائلتي المستمر، وحثها لي بالسعي إلى تعزيز مناعتي عن طريق تناول الفواكه والفيتامينات الضرورية».

وتختتم الناجية من سرطان اللوكيميا، ومن فيروس كورونا المستجد، حكايتها بالقول: «من واقع تجربتي، أنصح جميع أفراد المجتمع، لا سيما المصابين والمتعافين من مرض السرطان، بالالتزام والبقاء في المنازل، وعدم مخالطة الناس، لأن حياتهم وحياة أقرب الناس إليهم ستكون في خطر».