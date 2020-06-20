«كيورفاك» تعلن نتائج تجاربها على اللقاح المضاد في سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد موقع «فوكس أونلاين» الإخباري الألماني، أمس الجمعة، بأنه من المتوقع أن تظهر نتائج التجربة السريرية الأولى للقاح فيروس كورونا المستجد الذي تطوره شركة «كيورفاك» الألمانية للتكنولوجيا الحيوية خلال شهرين. وقالت الشركة هذا الأسبوع: إن أول نتائج مهمة يمكن أن تكون متاحة في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، «وفي ظل ظروف مواتية»، قد تتم الموافقة عليها بحلول منتصف العام المقبل.

وكانت الهيئة المسؤولة عن تنظيم اللقاحات في ألمانيا قد قالت الأربعاء: إن «كيورفاك» ستصبح ثاني شركة في البلاد تشرع في إجراء تجارب سريرية للقاح لفيروس كورونا. من جانبها، أعلنت شركة «كلوفر» الصينية أن لقاحاً تنتجه باستخدام مركبات تعزز فاعليته تنتجها شركة «غلاكسو سميث كلاين» هو الآن في مرحلة مبكرة من تجربته على البشر. وتوقعت الشركة الإعلان عن نتائج التجربة على نحو 150 بالغاً في أغسطس من هذا العام.

في غضون ذلك بدأت في روسيا، المرحلة الأولى من دراسة كبيرة متكاملة عن مناعة السكان تجاه مرض كوفيد - 19، وسيشارك فيها البالغون والأطفال الذين تزيد أعمارهم على عام واحد من 22 منطقة في البلاد. وجاء في بيان صدر عن الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين «روس بوتريبنادزور»: «يقترح في الدراسة، وعن طريق أخذ العينات العشوائية، مشاركة الأطفال من عام واحد إلى 17 عاماً ضمناً، وكذلك البالغون من ست فئات عمرية 18-29 سنة، و30-39 سنة، و40-49 سنة، و50-59 سنة، و60-69 سنة، وكذلك 70 سنة وأكبر من ذلك».

وتأخذ الدراسة بعين الاعتبار البروتوكول الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية. وبالنسبة للبحوث المختبرية، سيتم استخدام منظومة الاختبار- طريقة تحليل إنزيم المقايسة المناعية، لتحديد الأجسام المضادة IgG تجاه فيروس SARS-CoV-2، التي ينتجها المركز العلمي للميكروبيولوجيا التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية في «روس بوتريبنادزور».

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وأضاف البيان: «تعتبر الحصانة الجماعية للسكان، عاملاً مقيداً في مجال انتشار فيروس كورونا المستجد. وتعتبر المراقبة المصلية بهدف دراسة مناعة السكان ضد فيروس كورونا المستجد، خلال ظروف جائحة كوفيد-19، من العناصر الضرورية للمراقبة الوبائية، لأن مقاومة هذا المرض تحددها حالة مناعة السكان».

وكانت منظمة الصحة العالمية، وصفت نجاح باحثين بريطانيين، في علاج حالات إصابة حرجة بفيروس كورونا المستجد، بدواء «ديكاساميثازون» الذي ينتمي لعائلة «الستيرويدات»، بالإنجاز العلمي. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم، إنه العلاج الأول الذي أثبت فاعليته مع هؤلاء المرضى.

وبحسب العلماء المشرفين على الدراسة، فإن الدواء مفيد للمرضى الذين يعانون أعراضاً متقدمة من جرّاء فيروس كورونا، وهو ما استلزم إدخالهم للعناية المركزة، وإخضاعهم للعلاج بأجهزة التنفس.

(وكالات)