تركيا تقتل خمسة مدنيين في ثالث أيام عدوانها شمالي العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات:

واصل الطيران الحربي التركي، أمس الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، عدوانه على شمالي العراق، بذريعة استهداف مواقع لحزب العمال الكردستاني، وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات التركية على تلك المنطقة إلى 5 مدنيين، فيما تحدثت مصادر كردية عن إصابة 47 جندياً تركيّاً خلال العمليات، إلى جانب نزوح عشرات العائلات من مناطق القتال، في حين تفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مركز عمليات ما يسمى «مخلب النمر» على الحدود العراقية.

وذكرت مصادر محلية أن 3 مدنيين عراقيين قضوا في قصف جوي تركي على دهوك. وكان مسؤول عراقي محلي أكد ، أمس، مقتل مدني بغارة جوية تركية في شمالي البلاد، في ثالث أيام عملية عسكرية جوية وبرية تشنها أنقرة في شمالي العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني. وقال المسؤول في ناحية برادوست بمحافظة دهوك، شمال العراق، طالباً عدم كشف هويته، إن «راعي أغنام قتل في قصف للطيران التركي» على المنطقة أمس .

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وتفقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وقادة الجيش، مركز إدارة عمليات ما يسمى «مخلب النمر» المستمرة ضد المسلحين الأكراد على الشريط الحدودي بين تركيا والعراق بولاية شرناق. ورافق أكار في زيارته، رئيس الأركان الفريق أول يشار جولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات الجوية حسن كوجوك آق يوز، إضافة لقائد القوات البحرية، عدنان أوزبال. وقبل توجهه إلى مركز العمليات، أجرى أكار وكبار قادة الجيش، اجتماعا مع قادة الوحدات المتمركزة على الخط الحدودي.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، أمس، مقطع فيديو يرصد لحظات قيام عناصر الكوماندوز المشاركة بالعملية بمنطقة هفتانين شمالي العراق، بضرب أهداف للمسلحين الأكراد. وأشارت الوزارة إلى أن العملية تتواصل بنجاح ، وأن عناصر الكوماندوز تواصل تدمير ملاجئ ومخابئ، ومواقع لحزب العمال الكردستاني في المنطقة. وشنت طائرات ومدفعية تركية غارات على نحو عشرين موقعاً في قضاء زاخو بدهوك ، بينما تحدثت مصادر محلية عن مقتل عدد من الجنود الأتراك خلال عملية للإنزال الجوي بالمحافظة. وقبل ذلك، قصفت مروحيتان تركيتان مواقعَ جبلية بمحافظة دهوك. وأفاد ناشطون عن نزوح عدد كبير من العائلات هرباً من القصف ، مع تأكيد حزب العمال الكردستاني أن مقاتليه ردوا على ضربات القوات التركية.

واستنكر ائتلاف «الوطنية»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أمس ، استمرار الاعتداءات الإيرانية والتركية للسيادة العراقية، مطالباً الحكومة بالتحرك العاجل لإيقافها. وقال الائتلاف في بيان، إن «وجود فصائل مسلحة تتخذ من الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أمر غير مقبول وعلى الحكومة المسارعة في علاجه». وجدد «دعوته إلى الجلوس لطاولة حوار مشتركة من أجل حلحلة الخلافات القائمة ووضع الحلول المناسبة لها».