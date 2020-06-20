براكة.. الحق والقوة

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إن تشغيل محطة براكة يؤكد أن الإمارات دولة مسؤولة وذات كفاية، وأنها قادرة على امتلاك التقنية المتقدمة

سعت دولة الإمارات لرسم موقعها في العالم، والإسهام بأن تكون الشريك في بناء هذه الحقبة الجديدة من تاريخ حضارة الإنسان؛ وذلك لأنها تمتلك كافة الإمكانات في كافة الميادين والحقول التي تؤهلها لتنتزع لنفسها مكانة ضخمة، ودوراً بارزاً في السياسة العالمية، خاصة في مجال الطاقة النووية؛ من خلال الممارسة التطويرية العلمية وفق أهداف استراتيجية تنتهج سياسة الواقعية، باستنادها على التقدم الصناعي والتكنولوجي، وامتلاك الطاقة النووية السلمية.

ولهذا السبب انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نادي الدول المتقدمة؛ بعد أن أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يوم 17 فبراير/شباط 2020، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية فى منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وهو الحدث الذي يعد نقطة فاصلة في تاريخها المشرق، وينضم إلى قافلة طويلة من الإنجازات الأخرى التي جعلت دولة الإمارات من الدول المتقدمة في العالم.

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وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «مرحلة جديدة من الحراك التنموي تشهدها مسيرة نهضتنا مع إصدار رخصة تشغيل أولى «محطات براكة للطاقة النووية السلمية» تزيدها قوة ومتانة، والقوة الأكبر هي الكفاءات الوطنية التي نفخر بها، جهودنا متواصلة استعداداً للخمسين سنة القادمة، وخططنا ماضية في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة».

ويوم الخميس الماضي، خلال زيارة سموه لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية، أعرب عن فخره بالإنجازات الكبيرة التي تحققت في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

منذ عام 2007، أجرت دولة الإمارات دراسة مكثفة؛ لمعرفة احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، ومدى قدرتها المتوفرة لتوليد الطاقة الكهربائية منها عبر الوسائل التقليدية كالنفط والغاز، ومنها عبر تقنيات الطاقة الجديدة كالطاقة النووية، والمتجددة مثل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وقد أكدت تلك الدراسة أن الطاقة النووية هي الخيار الأمثل؛ لأنها آمنة وصديقة للبيئة، كما تتميز بأنها تقنية مثبتة علمياً، ومجدية تجارياً، وتوفر كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية مع انعدام الانبعاثات الكربونية الضارة تقريباً.

وقد تميزت دولة الإمارات عبر السنوات الطويلة من عمر الاتحاد، أنها دولة تحترم الدول الأخرى، وتلتزم بالمعاهدات والاتفاقات الدولية، كما اكتسبت احترام وتقدير مختلف الدول والمنظمات والوكالات الدولية؛ ومنها وكالة الطاقة النووية التي انضمت إليها عام 1976، وهي تتعاون مع هذه الوكالة في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها في مجال التعاون التقني، كما تلتزم بجميع معاييرها، فيما يخص الاتفاقات التي تشمل «الضمانات والسلامة النووية والأمن النووي». وبالتالي كان الجو مهيأً لها؛ فسارت بخطى ثابتة نحو امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2009 أعلنت الإمارات عن تدشين برنامجها النووي السلمي؛ من خلال تشكيلها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومنحت الإمارات عقداً بقيمة 40 مليار دولار لكونسورتيوم كوري جنوبي؛ لبناء مفاعلات نووية وتشغيلها بصورة مشتركة. ومن ثم أعلنت «وثيقة السياسة العامة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية» والتي تقضي بأن «أي برنامج نووي في الدولة سيرتكز على أساس عنصرين: السلامة، وحظر الانتشار النووي». ومن ثم أصدرت قانوناً يقضي بإنشاء «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» وهي هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة تماماً تعمل على تنظيم القطاع النووي في الإمارات للأغراض السلمية فقط، وتحقيق الأمان النووي، والأمن والوقاية من الإشعاعات.

وينص القانون على «تجريم وفرض عقوبات قاسية مدنية وجزائية على مخالفة أحكام القانون؛ بما في ذلك سرقة المواد النووية، أو المتاجرة بها، أو النقل، أو الاستخدام غير المصرح به لتلك المواد». إن تشغيل محطة براكة يؤكد أن الإمارات دولة مسؤولة وذات كفاية، وأنها قادرة على امتلاك التقنية المتقدمة. وبما يفي بالتزاماتها تجاه نفسها أولاً من خلال تحسين جودة الحياة لمواطنيها عبر امتلاك طاقة نظيفة ودائمة، وتجاه المجتمع الدولي، ثانياً، من خلال تقليل انبعاث الغازات الدفيئة التي تعد مسؤولة عن الكثير من المشاكل التي وقعت فيها البشرية في هذا الوقت.

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