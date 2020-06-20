شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ملموس في إصابات «كورونا» بالسعودية لليوم الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”، وكالات

شهدت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في السعودية، انخفاضاً ملموساً، أمس الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، فيما أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، قرارات تقضي بتكثيف فحوص الكشف عن الفيروس في الولايات الداخلية لبلاده، والمبادرة باتخاذ التدابير الخاصة بتسيير الجائحة على مستوى المدن الداخلية، في حين أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، أمس ، بدء بلاده بتصنيع العلاج الروسي المضاد ل«كوفيد- 19».

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، عن رصد 4301 إصابة جديدة مقابل 4757 إصابة، أمس الأول الخميس، و4919 إصابة الأربعاء الماضي.

كشفت الوزارة في بيانها اليومي عن ارتفاع عدد الإصابات ب«كوفيد- 19» التي تم تسجيلها في السعودية 150292، بما في ذلك 53344 حالة نشطة، بينها 1941 مريضاً في حالة حرجة.

وأكدت الوزارة رصد 45 وفاة جديدة جراء الفيروس مقابل 48 وفاة، أمس الأول الخميس، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة إلى 1184 حالة وفاة.

وشهدت العاصمة الرياض تراجعاً ملحوظاً في معدل الإصابات لليوم الثاني على التوالي، بتسجيل 1091 إصابة جديدة هناك، مقابل 1442 إصابة أمس الأول الخميس و2371 إصابة الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تعافي 678 من المصابين، فيما بلغ عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بالفيروس 604 حالات.

وأعلنت سلطنة عمان، أمس، تسجيل 852 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 27670 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 13974 مقابل 125 حالة وفاة.

البحرين: 5 وفيات و469 إصابة جديدة

وسجلت البحرين، خمس وفيات ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى57 حالة، إضافة إلى تسجيل 469 إصابة جديدة،فيما بلغ إجمالي الحالات المتعافية 14696.

وخلا الأردن من إصابات «محلية» مقابل 7 حالات لسائقي شاحنات على الحدود ولقادمين من الخارج بإجمالي 1008 إصابات، بينما ارتفع عدد الشفاء إلى 708 متعافين. وكشف وزير شؤون الإعلام أمجد العصايلة، عن التوجه لفتح المطارات والرحلات الجوية للدول التي يتشابه وضعها الوبائي مع الأردن.

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إجراءات فلسطينية لمواجهة الموجة الثانية

وفي فلسطين ،أمس تم تسجيل 65 إصابة جديدة بكورونا في الضفة الغربية، غالبيتها في محافظة الخليل ونابلس وبيت لحم، ليرتفع عدد الإصابات الى 860 إصابة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ان اجتماعا سيعقد اليوم السبت للجنة الطوارئ العليا ولجنة الأمن لبحث تقارير اللجان الصحية حول الزيادة المطردة في أعداد الإصابات واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة تفشي الوباء في موجته الجديدة.

وسجلت لبنان 15 إصابة، وقالت وزارة الصحة إن الإصابات هي 10 في صفوف المقيمين من بينها 6 من المخالطين و5 إصابات من الوافدين.

بغداد: علاج «كوفيد- 19»سيتوفر الأسبوع المقبل

وقالت العراق انها ستبدا تصنيع العلاج الروسي المضاد ل«كوفيد- 19» وتوفيره نهاية الاسبوع المقبل.

14 إصابة جديدة في تونس

وسجلت تونس 14 حالة إصابة جديدة، و 1014 حالة شفاء، واستقرار حالات الوفاة في حدود 50 حالة وفاة.

المغرب تسجل 206 إصابات

وسجلت المغرب، أمس، 206 إصابات جديدة بالفيروس ، ليصل إجمالي المصابين إلى 9280، فيما استقر عدد الوفيات عند 213 ، في حين وصل عدد حالات الشفاء إلى 8081 بعد تعافي 40 شخصاً.

إلى ذلك،أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، قرارات تقضي بتكثيف فحوص الكشف عن فيروس كورونا في الولايات الداخلية لبلاده، والمبادرة باتخاذ التدابير الخاصة بتسيير الجائحة على مستوى المدن الداخلية.

ودعا ولد الغزواني، إلى ضرورة القيام بتقييم جديد واتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم صحة المواطنين ومصالحهم، بعد اكتمال وضع التدابير المذكورة، مشدداً على أهمية مراعاة التوازن بين تخفيف القيود المفروضة واحترام المتطلبات الصحية.