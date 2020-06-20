بوتين: الغرب ينكر تضحياتنا خلال الحرب العالمية الثانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، الغرب باتخاذ موقف معادٍ لبلاده يقوم على «إنكار» التضحيات التي قدمتها في الحرب العالمية الثانية، في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على خلفية النزاع في شرق أوكرانيا، وضمها لشبه جزيرة القرم، لستة أشهر.

وجاء اتهام بوتين في مقال تاريخي، مفعم بالروح الوطنية، نشره قبل أيام من احتفال موسكو بالذكرى 75 للنصر السوفييتي على النازيين الذي راح فيه 27 مليوناً من مواطنيها.

وكتب بوتين على صفحات مجلة «ذا ناشيونال إنترست» الأمريكية: «إن الإنكار التاريخي الذي نلاحظ مظاهره في الغرب، وقبل كل شيء فيما يتعلق بالحرب العالمية الثانية ونتائجها، هو أمر خطر لأنه يزعزع مبادئ التطور السلمي» للعالم، كما حددها الحلفاء العام 1945.

وكرر بوتين اتهاماته للأوروبيين، على رأسهم البولنديون، بالرغبة في تحميل الاتحاد السوفييتي وزر الحرب على مستوى واحد مع ألمانيا النازية. إذ وقعت ألمانيا وروسيا اتفاقية سرية لتقاسم أوروبا الشرقية، ولا سيما بولندا.

ووجه بوتين مجدداً سهامه إلى وارسو، وإلى قرار جديد للبرلمان الأوروبي يدين غزو بولندا وتقسيمها في 1939، مكرراً أن الاتحاد السوفييتي لم يكن لديه خيار آخر، لأن البريطانيين والفرنسيين كانوا خضعوا للنازيين خلال اتفاقيات ميونيخ العام 1938، وأن البولنديين كانوا نسفوا فرص قيام تحالف بين باريس ولندن وموسكو.

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وقال بوتين، إن «المأساة التي عانت منها بولندا (مع الغزو الألماني من جهة والسوفييتي من جهة أخرى) تقع مسؤوليتها بالكامل على السلطات البولندية» التي يتهمها أيضاً بالتواطؤ مع هتلر في الأشهر التي سبقت الغزو.

ويعتبر بوتين أن التشكيك بالدور السوفييتي في الحرب العالمية يقوض أسس النظام الدولي المولود العام 1945 والمؤسَّس على منظمة الأمم المتحدة. وجدد دعوته لعقد قمة للدول الخمس الكبرى، وهي الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، أي روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن «العالم يمر بأوقات مضطربة». واقترح على جدول الأعمال الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء فيروس كورونا.

وكتب قائلاً: «إن قدرتنا على التنسيق والعمل معاً كشركاء حقيقيين تحدد شدة تأثير الجائحة، ومدى سرعة خروج الاقتصاد العالمي من الركود».

من جهة أخرى، أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس، أن الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على خلفية النزاع في شرق أوكرانيا، وضمها لشبه جزيرة القرم، لستة أشهر.

وقالت ميركل عقب قمة افتراضية لقادة الاتحاد، إن العقوبات، التي تطال مجمل القطاعات الاقتصادية الروسية ويفترض أن ينتهي مفعولها نهاية الشهر، «ستمدد لستة أشهر». واعتبرت لدى حديثها عن «اتفاقات مينسك» التي يراد منها فرض السلام في شرق أوكرانيا، أن «التقدم على هذا الصعيد لم يصل إلى المستوى الذي يتيح لنا التوصية بعدم تمديد العقوبات».(وكالات)