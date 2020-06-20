حسابات النجوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * شاركت الفنانة ريم مصطفى، متابعيها عبر «فيسبوك» بصورة الملصق الدعائي الرسمي لمسلسلها «شديد الخطورة»، مع الفنان أحمد العوضي، والمقرر عرضه على منصة «شاهد» الفضائية، وهو من إنتاج «سينرجي» وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.

* انتهى المطرب أحمد جمال من تسجيل وتصوير أغنية جديدة بعنوان «جيل بطل» وشارك متابعيه عبر «فيسبوك» مقطع فيديو من الأغنية، معلقاً: «قريباً عبر قناتي في يوتيوب، ومنصات الأغاني»، والعمل من كلمات د. حسن كمال، وألحان محمد عزيز، وتوزيع إلهامي دهيمة.

* أعلنت المطربة أنغام عبر حساباتها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، قرب صدور أحدث ألبوماتها الغنائية، مؤكدة أنه الألبوم الثاني باللهجة الخليجية.

* طرحت شركة مقام للإنتاج الفني والتوزيع، الألبوم الغنائي الخاص بالموسيقى التصويرية لفيلم «122»، وشارك مخرج العمل ياسر الياسري متابعيه عبر «إنستجرام» الروابط الخاصة بالألبوم، سواء على «يوتيوب»، أو على تطبيقي «أنغامي» و«ديزر».

* انتهى أمس الأول، الفنان تيم الحسن، من تصوير مسلسل «الهيبة الرد»، وشارك متابعيه بصورة من كواليس العمل، معلقاً: «انتهينا من التصوير. شكراً لكل أسرة العمل من فنيين وفنانين، وكل الشكر لجمهور الهيبة، الكبير».

* نعى عدد من النجوم، «اليوتيوبر» الشهيرة «ماما سناء»، ونشروا عبر حساباتهم الرسمية في مواقع التواصل مجموعة من مقاطع الفيديو التي كانت تشاركها عبر صفحتها في «يوتيوب»، ومنهم شيرين عبد الوهاب، ومي سليم، وعمر السعيد، ومنة شلبي، وزينة، وغيرهم.