«دليل حياة» للوحة فان جوخ المسروقة في هولندا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال خبير فنون هولندي إنه تلقى صوراً جديدة للوحة مسروقة لفنسنت فان جوخ ما يشكل برأيه «دليل حياة» للعمل الذي سلب من متحف خلال مرحلة العزل.

وسرقت لوحة «حديقة دير نونن في الربيع» في 30 مارس/آذار الماضي من متحف «سينجر لارين» قرب أمستردام الذي كان مغلقاً بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

واقتحم اللصوص باب المدخل الزجاجي للمبنى وسرقوا اللوحة التي رسمها الفنان في العام 1884 وتقدر قيمتها بين مليون وستة ملايين يورو، بحسب وسائل إعلام هولندية.

وقال آرثر براند الملقب «إنديانا جونز عالم الفنون» بسبب إنجازاته في التحقيق حول أعمال مفقودة إنه تلقى قبل أيام صوراً للوحة من مصدر لم يشأ الكشف عنه.

وتظهر الصور التي حصلت وكالة فرانس برس على اثنتين منها، اللوحة فضلاً عن الصفحة الأولى لعدد من صحيفة «نيويورك تايمز» صادر في 30 مايو/أيار لإثبات تاريخ التقاط الصور.

وأوضح براند: «بعد ثلاثة أشهر من التحقيق المكثف أرسلت إليّ هذه الصور. وهذه أول دليل حياة للوحة نحصل عليه»، مشيراً في الوقت عينه إلى وجود خدش جديد في أسفل اللوحة. وتظهر إحدى الصور ظهر اللوحة حيث يظهر مصدرها وسجل مالكيها.