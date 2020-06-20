قـوانيــن خاصـــة لتــذوق الجمــال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يؤكد د. عبد العزيز جودة في كتابه «دراسات في تاريخ الفنون»، أنه حتى أواخر القرن التاسع عشر كان الحكم على الفنون يتم بمقاييس وأسس جمالية ترجع إلى الفنون الكلاسيكية، الفن الإغريقي والروماني، وفنون عصر النهضة في أوروبا، وتنطوي هذه الفنون على اعتقاد بأن الجمال والنمط المثالي للتعبير يتميز ببناء يسمو على الجنس الإنساني، لأنه قائم على أسس ونظم عقلية ورياضية، وبأن للجمال قانوناً أو نموذجاً مثالياً يقبله العقل في تطلبه للكمال، وهي الصفة الغالبة في التفكير الكلاسيكي، وقد بدأت هذه الفنون مع الرغبة في تسجيل ما تراه العين على نحو ما تسجله مطابقاً للواقع، وكان مطلوباً من الفنان ألا تكون صورته أو عمله الفني، مخاطباً للمشاعر بانسجامها وإيقاعها، المتناسق فقط، وإنما تكون أيضاً مطابقة لمظهر العالم الواقعي الخارجي.

يشير الكتاب إلى أن رواد الفن في القرن العشرين رفضوا رفضاً باتاً الأساليب السابقة، وما يرتبط بها من قيم جمالية ومعايير وقواعد بما في ذلك الطرز اليونانية والرومانية والبيزنطية والقوطية وعصر النهضة والروك والرومانسية، لأن هذه الطرز لم تعد تصلح لتوجه الإبداع الفني المعاصر أو تصلح كمعايير جمالية، ولذلك عند الحديث عن تذوق الفنون الحديثة يجب أن نخلص أنفسنا من التفكير الأكاديمي ونقترب من المفهوم الجديد للفن، الذي أرسى دعائمه نقاد الفن في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حينما أعيد تقييم وتذوق فن الإنسان البدائي وفنون الأطفال والفن الإفريقي والفنون الشعبية والفن التعبيري الفطري؛ حيث تم اكتشاف وتأسيس عالم فني جديد يعتمد على القيم الجمالية للشكل، والتعبير التلقائي والبناء اللوني الرصين، وعلى الحيوية الغنية التي تقدمها تلك الفنون.