حسين الجسمي يبث مشاعر المحبة في «روح العشق»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق الفنان حسين الجسمي، أغنية منفردة جديدة حملت عنوان: «روح العشق» من ألحانه وغنائه، تعاون في كلماتها مع الشاعرة «العُلا»، والتي بث من خلالها أحاسيس ومشاعر المحبة، واصفاً روح العشق فيها بين كلمات الأغنية قائلاً:

«انا انت وفي المحبة احنا روحين بجسد

اختصرت الناس فيني وإختصرتك عن سواك».

ولحن الجسمي الأغنية على مقام الكرد، الذي يعد من أشهر المقامات الموسيقية وأسهلها في السلم الموسيقي، وتعتمد كثير من الأغاني العربية عليه كسلم موسيقي، وهو أحد المقامات الموسيقية الشرقية والتي لا تحتوى على الربع تون، ولذلك فهو موجود أيضاً في الموسيقى الغربية مثل الموسيقى الإسبانية، وهو المقام الصغير الصاعد المشتق من المقام الكبير من الدرجة الثالثة صعوداً.

حملت الأغنية توزيع ومكساج وماستر من قبل زيد عادل، وطرحت عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في «يوتيوب»، إلى جانب جميع الإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربي، وجميع المتاجر الإلكترونية.