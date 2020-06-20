الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع ومقتل وإصابة العشرات من "أنصار الله" في الجوف

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، على حسابه في "تويتر"، أن "الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية شن هجوما كبيرا على الحوثيين في جبهتي الجدافر والأقشع شرق مديرية الحزم (مركز محافظة الجوف)، تمكن خلاله من استعادة عدد من المواقع".

وأكد "مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين خلال المعارك"، مشيرا إلى "استهداف مقاتلات التحالف عددا من التعزيزات البشرية والآليات القتالية التابعة للحوثيين في عدة مناطق".

يأتي ذلك عقب ساعات من هجوم مماثل للجيش اليمني، حققت خلاله قواته تقدما في مناطق قشعان والأبرش شرق مديرية الحزم، حسب مركز إعلام القوات المسلحة.