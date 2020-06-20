المغرب يقرر تخفيف إجراءات الحجر الصحي بمختلف مناطق المملكة

الرباط/تاج الدين العبدلاوي/الخليج 365

أعلنت السلطات المغربية مساء الجمعة، أنها قررت تخفيف إجراءات الحجر الصحي بمختلف مناطق البلاد باستثناء 4 أقاليم.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة المغربيتين، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وجاء في البيان "تعلن السلطات العمومية أنه قد تقرر، ابتداء من 24 يونيو/حزيران الجاري(الأربعاء المقبل)، عند منتصف الليل، إعادة تصنيف جميع العمالات والأقاليم ضمن منطقة التخفيف رقم 1".

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وأضاف أن هذا التخفيف سيستثني عمالات وأقاليم "طنجة-أصيلة، ومراكش، والعرائش والقنيطرة".

وأكدت السلطات المرور إلى المرحلة الثانية من "مخطط التخفيف، مع مراعاة تطور الوضعية الوبائية في المملكة".

ويأتي هذا القرار بناء على خلاصات التتبع اليومي لتنزيل المرحلة الأولى من "مخطط تخفيف الحجر الصحي"، وبعد إجراء "لجان اليقظة والتتبع" المعنية لتقييم دقيق للإجراءات الواجب تنفيذها والشروط والمعايير الصحية اللازم توفرها.

وأصاب فيروس كورونا المستجد حتى مساء اليوم، 9 آلاف و613 حالة، ضمنها 213 وفاة، و8 آلاف و117 متعافٍ.

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