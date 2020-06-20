كورونا.. البحرين تسجل وفاتين و486 إصابة

إسطنبول / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الجمعة، تسجيل وفاتين بفيروس كورونا و486 إصابة.
وأضافت الوزارة في بيان، أنها سجلت أيضا 591 حالة تعاف من الفيروس.
وأوضحت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 80 ألفا و916، بينها 57 وفاة، و15 ألفا و287 حالة تعاف.
وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 8 ملايين و732 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 461 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و597 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".
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