كورونا.. فلسطين تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ75

رام الله / أيسر العيس / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، تسجيل 75 إصابة جراء كورونا تمثل أعلى معدل إصابات يومي منذ ظهور الفيروس بالبلاد في مارس/أذار.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنها سجلت أيضا 22 حالة تعاف.
وأوضحت أن حصيلة الإصابات (بما فيها القدس المحتلة) ارتفعت إلى 870؛ بينها 5 وفيات، و592 حالة تعاف.
وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 8 ملايين و699 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 459 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و583 ألفا، حسب موقع "ورلدوميتر".
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