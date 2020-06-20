إعلام ليبي: الحكومة ترفض اجتماع الجامعة العربية

وليد عبد الله / الخليج 365

ـ قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة) نقلت عن مصدر بالخارجية الليبية لم تسمه أن القاهرة لم تستشر الحكومة بشأن الاجتماع وهو ما يخالف الإجراءات المعمول بها

ـ الاجتماع دعت إليه مصر لبحث القضية الليبية على أن يعقد على المستوى الوزاري، لكن لم يحدد موعده بعد

ـ لم تصدر إفادة رسمية من الحكومة الليبية بخصوص الاجتماع، كما لم تعلن الجامعة العربية موقفها من الدعوة حتى الساعة 20.00 تغ

قال مصدر في وزارة الخارجية الليبية، الجمعة، إن بلاده ترفض عقد اجتماع "طارئ" لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن أزمتها، دعت إليه مصر.

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة) عن المصدر الذي لم تسمه، أن القاهرة "لم تستشر الحكومة بشأن الاجتماع المزمع عقده، وهو ما يخالف الإجراءات المعمول بها في هكذا أمور".

وأضاف المصدر أنه "في غياب احترام القواعد والإجراءات التمهيدية، فإن ليبيا تحتفظ بحقها في الطعن في أي وثيقة قد تصدر عن أي اجتماع"، دون تفاصيل.

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وتلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الجمعة، طلبا من مصر لعقد اجتماع افتراضي "طارئ" على مستوى وزراء الخارجية، من أجل بحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

ولم تصدر إفادة رسمية من الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، بخصوص هذا الاجتماع، كما لم تعلن الجامعة العربية موقفها من الدعوة، وذلك حتى الساعة 20.00 تغ.

وشنت مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، غير أن الهجوم فشل في تحقيق أهدافه، وتم طرد قوات حفتر من كامل الغرب الليبي.

وفي ظل تراجع قوات حفتر، طرحت مصر مؤخرا، ما يسمى "إعلان القاهرة" من أجل التوصل إلى حل للأزمة، غير أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبية ودول أخرى.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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