كورونا.. مصر تسجل أعلى معدل إصابات يومي و79 وفاة

الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 79 وفاة جراء كورونا، و1774 إصابة تمثل أعلى معدل إصابات بالفيروس في البلاد على أساس يومي.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 52 ألفا و211؛ بينها ألفان و17 وفاة، و13 ألفا و928 حالة تعاف.

وحتى مساء اليوم، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 8 ملايين و698 ألفا؛ توفي منهم ما يزيد على 459 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و583 ألفا، حسب موقع "ورلدوميتر".

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