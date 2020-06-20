ضبط 6 طن من التبغ المخلوط ومادة الجلسرين في أبومراغ بمكة المكرمة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أكثر من 5 طن من منتجات التبغ مجهولة المصدر وذلك من خلال الحملات الرقابيه .

وأوضح ذلك رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية قامت بضبط موقعين في أبومراغ عبارة عن معملين تديرهما عمالة مخالفة لنظام العمل ،يتم بداخلها خلط وعمل الجراك وتعبئته في علب فارغة تمهيداً لتسويقها وبيعها حيث بلغ إجمالي ما تم مصادرته و إتلافه 6000 كغم وتم حجز المركبة المستخدمة للنقل ومكينة العجن و تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية في حق المخالفين .

و أكد المالكي أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية.

و دعى المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال وجود ملاحظات و مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940) ، ليتم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة .