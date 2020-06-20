شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. طريقة سهلة لتحسين أداء وسرعة جهاز الكمبيوتر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الخبير في مجال المعرفة الرقمية عبد العزيز الحمادي، طريقة لحل مشكلة بطء جهاز الكمبيوتر. وقال الحمادي في مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر” أنه إذا كان جهاز الكمبيوتر بطيء، فمن الحلول التي تساهم في تحسين أدائه هو تنظيفه من الملفات غير المهمة والمتراكمة، عن طريق فتح قائمة ابدأ ثم كتابة “تنظيف القرص”، بعدها افتح الخاصية واختر أنواع الملفات الي تريد تنظيفها، ثم اضغط موافق ليتم ذلك مباشرة. Advertisements ولمعرفة الطريقة بشكل أكثر وضوحاً إليك هذا الفيديو:-

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