شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من “المرور” بشأن نقل ملكية المركبة في حال وجود مخالفات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت الإدارة العامة للمرور، أن وجود مخالفات مرورية على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة بشرط سريان الاستمارة والفحص الدوري. جاء ذلك رداً على استفسار وجهه أحد المغردين لإدارة المرور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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