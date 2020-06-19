شكرا لقرائتكم خبر عن عطل فني بتطبيق «واتسآب» يتسبب في إلغاء خاصية مهمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شكا عدد كبير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، من مشكلة في التطبيق خلال الساعات الماضية، ما آثار حالة من الجدل حول تكهنات بإلغاء التطبيق خاصية حالة “الظهور أون لاين”، بينما يرى آخرون أن السبب وراء ذلك عطل فني.

ويبدو أن الخلل أثر بشكل مباشر على خيارات تعديل الخصوصية، وعند محاولة المستخدم التأكد ما إذا كانت الإعدادات سليمة في خيار “لاست سين” الظهور الأخير، أو تغيير أي إعدادات أخرى، تظهر رسالة تشير لفشل العملية، والدعوة للمحاولة في وقت أخر.

وذكرت صحيفة “الميرور” البريطانية، أن الآلاف من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري “واتساب” حول العالم أبلغوا وجود أعطال فنية.

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ولم تقتصر المشكلة على منطقة معينة، حيث عانى غالبية مستخدمي التطبيق من المشكلة في دول مختلفة من العالم وكذلك المنطقة العربية.

ورفع مستخدمين تطبيق واتساب هاشتاق “الواتساب” على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” ليرتفع للترند رقم 1 في عدة دول وسط استياء كبير.

ولم يصدر من شركة “واتساب” المملوكة لشركة فيسبوك، بياناً رسمياً حول الخلل حتى الآن.