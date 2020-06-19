شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريراً بتوقعاتها لحالة الطقس في المملكة اليوم السبت الموافق 28 شوال.
وتوقعت “الأرصاد” استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط وشمال المملكة، وعلى طول الساحل الغربي للمملكة.
فيما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً مع تهيؤ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير وجازان.
وقد تصل أعلى درجة حرارة في المملكة غداً إلى 43 درجة في مكة المكرمة، في حين يُتوقع أن تُسجل أدنى درجة حرارة في محافظة طريف (15 درجة).
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