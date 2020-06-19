شكرا لقرائتكم خبر عن وسط سعادة غامرة.. شاب فلبيني يدخل الإسلام وينطق الشهادتين على يد الداعية “الخلاقي” (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الشيخ مُحَمَّد العيد أبو مُصْعَبْ مقطع فيديو على حسابه الشخصي يوثق لحظة نطق شاب فلبيني الشهادتين واعتناقه الإسلام أمس الجمعة.
وقال الشيخ العيد في تغريدة تعليقا على المقطع أن الشاب نطق الشهادتين على يد الداعية الشيخ محمد الخلاقي في الفلبين، بعد تردد لسنوات حتى انشرح صدره هذا اليوم فقرر اعتناق الإسلام وهو في سعادة غامرة.
وأوضح الشاب في المقطع خلال الحديث الذي دار بينه وبين الشيخ ” الخلاقي” أنه قرر اعتناق الإسلام من كامل إرادته، معبراً عن ارتياحه من هذا القرار الذي فكر فيه كثيراً.
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