شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشيخ عبدالعزيز المقيرن إمام جامع الأميرة سارة بـ”بديعة الرياض” والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نعى الشيخ عبدالعزيز السدحان، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المقيرن الذي توفي اليوم -رحمه الله تعالى-.
وقال الشيخ “السدحان” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” إن الفقيد أحد مشايخه الذين استفاد منهم علمًا وتوجيهًا و مشورةً.
وأثنى على تقرب الفقيد من طلابه بالقول: “ناهيك عن صادق محبته ومودته وحرصه ودعواته لتلميذه ولوالديه وذريته، جزاه الله عني خيرًا، وجعل الفردوس الأعلى مثواه وبارك في ذريته وأحفاده وأسباطه، آمين”.
كما نعى الشيخ مُحَمَّد العيد أبو مُصْعَبْ الفقيد قائلا: رحمه الله وأعلى منزلته في الفردوس كان إماماً لجامع الأميرة سارة بحي البديعة والذي كان العلامة ابن باز رحمه الله يقيم دروسه فيه آخر عمره وكان متميزاً بجهورية صوته وحسنه رغم أن بينه وبين لاقط الصوت مسافة بعيدة.
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