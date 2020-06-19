محمد بن زايد: أكدت لرئيس الحكومة السودانية دعم الإمارات الدائم لبلاده

وقال ابن زايد في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "تلقيت اتصالاً هاتفياً من الدكتور عبد الله حمدوك.. أكدت خلاله دعم الإمارات الثابت للسودان وشعبه الشقيق في مرحلته الانتقالية.. وناقشنا سبل تعزيز التعاون الأخوي بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية".
وعيَّن المجلس السيادي السوداني عبد الله حمدوك رئيسًا للوزراء في 20 آب/أغسطس، وفقًا لما يقتضيه مشروع الإعلان الدستوري، فيمَا أدى اليمين الدستورية في اليومِ التالي، ليكون بذلك أوّل رئيسِ وزراء للسودان بعد سقوطِ نظام عمر البشير الذي ظلّ في الحكم لما يزيد عن ثلاثة عقود.
يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي إدارة شؤون البلاد في السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي، في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة قادتها قوى إعلان الحرية والتغيير التي انضمت إليها أحزاب وحركات سياسية ومسلحة.
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